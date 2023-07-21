El-Ezher Kurumu'ndan İsveç ürünleri için boykot çağrısı

İsveç'in Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin veren tutumunu sürdürmesi "terör ve düşmanlığa destek" olarak nitelendirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İsveç'in Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin veren tutumunu sürdürmesi "terör ve düşmanlığa destek" olarak nitelendirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu terör suçlularının Kur'an-ı Kerim'i yakmasına izin vermek, İslam'ın yanı sıra diğer dinler ve insanlara karşı suç işleme anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar, gerçek özgürlükten ve dinlere saygıdan uzak olduklarını kanıtlayan bu toplulukların alnında duran bir lekedir.