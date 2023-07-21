|
Dünya

El-Ezher Kurumu'ndan İsveç ürünleri için boykot çağrısı

Mısır'daki El-Ezher Kurumu, Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya tepki olarak Müslümanları İsveç ürünlerini boykot etmeye çağırdı.

14:14 . 21/07/2023 Cuma
AA
El-Ezher Kurumu

El-Ezher Kurumu

Ezher'in Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsveç makamlarının sözde "ifade özgürlüğünü" gerekçe göstererek İslam'ın kutsallarına karşı sürdürdüğü kışkırtıcı eylemler şiddetle kınandı.


İsveç'in Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin veren tutumunu sürdürmesi "terör ve düşmanlığa destek" olarak nitelendirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu terör suçlularının Kur'an-ı Kerim'i yakmasına izin vermek, İslam'ın yanı sıra diğer dinler ve insanlara karşı suç işleme anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar, gerçek özgürlükten ve dinlere saygıdan uzak olduklarını kanıtlayan bu toplulukların alnında duran bir lekedir.


Ezher, dünyadaki tüm özgür insanları Kur'an-ı Kerim'e destek için İsveç ürünlerini boykot etmeyi sürdürmeye davet ediyor."

İsveç'in Kur'an-ı Kerim'e yönelik tutumuna karşı kararlı bir duruş sergilememenin "suçluları teşvik" anlamı taşıyacağı vurgulanan açıklamada, İslam ve Arap ülkelerine İsveç'in Müslümanlara yönelik politikaları karşısındaki duruşlarında birlik olmaları çağrısı yapıldı.


- İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar

İsveç'te Irak asıllı Salwan Momika adlı şahıs Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Türkiye başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra Rusya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler olaya tepki göstermişti.


Momika, dün de Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklarının altına alarak İslam dinine hakaret etmişti.


İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar nedeniyle Irak yönetimi dün İsveç'in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svardstrom'un ülkeyi terk etmesini istemişti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Dışişleri Bakanlığına Irak'ın İsveç Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nı da geri çekmesi talimatı vermişti.

#El-Ezher Kurumu
#İsveç
#Kur'an-ı Kerim
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sivrisinek ısırmaması için doğal çözümler