El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele: Dünyadaki en havalı diktatörüm

Muhalif siyasilerden Johnny Wright Sol protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, “El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele hükümeti ve Bitcoin deneyi için çok kötü bir gündü. Nüfusun çoğunluğu kripto para birimleri hakkında çok az şey biliyor. Bildiğimiz şey, piyasanın çok değişken olduğu. Bugün olanlar da bunu kesinlikle gösterdi” dedi. Sol, Bitcoin’in ulusal para birimi olmaya uygun olmadığını ve söz konusu geçişin aceleye getirildiğini ifade ederek, Bitcoin yasası neredeyse hiç tartışma olmadan Kongre’de onaylandı. Geçmesi sadece 5 saat sürdü. Kripto para birimi veya Bitcoin düşmanı değiliz ancak işletmelerin ödemede Bitcoin’i kabul etme zorunluğu olması gerektiğini düşünmüyoruz. Devlet bu ödemeleri destekliyor ve riski üstleniyor ama günün sonunda bu para biz vergi mükelleflerinden çıkıyor” diye konuştu.