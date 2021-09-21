El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele: Dünyadaki en havalı diktatörüm

Son haftalarda El Salvadorluların sokaklara dökülerek politikalarını protesto ettiği Devlet Başkanı Bukele, Twitter hesabındaki profil tanımını değiştirdi. Bukele, tanımına "Dünyadaki en havalı diktatör" yazdı.
Değişikliğin ardından hesabın bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilmiş olabileceği düşünülse de Bukele, Bitcoin ile ilgili paylaşımlarına devam etti.
Bukele'nin söz konusu tanımı, protestocuların gösterilerde kullandığı "diktatör" nitelemesini hafife almak için yazmış olabileceği değerlendiriliyor.
Devlet Başkanlığı Ofisi, konuyla ilgili açıklama yapmadı.
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"Oldukça çocukça"
Muhalefetteki "Nuestro Tiempo" Partisi milletvekillerinden Johnny Wright Sol, Bukele'nin profil tanımını değiştirmesini "oldukça çocukça" bulduğunu söyledi.
El Salvador'un başkenti San Salvador'da çeşitli sivil toplum örgütleri ve öğrenci kolektiflerinden binlerce kişi sokaklara dökülerek Bukele'nin politikalarına tepki göstermişti.
Protestocular, özellikle Yüksek Mahkemenin 7 Eylül'de Devlet Başkanı Bukele'nin yeniden seçilmesine onay veren kararını protesto etmiş ve aynı gün yasal para birimi olarak kabul edilen kripto para Bitcoin karşıtı slogan atmıştı.
El Salvador halkı, 7 Eylül'de de Bukele'nin yeniden seçilmesine olanak tanıyan anayasa kararını protesto etmişti.
Öte yandan El Salvador Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke olmuştu.
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El Salvador’un 200. bağımsızlık yıl dönümünde başkent San Salvador’da binlerce kişi Devlet Başkanı Nayib Bukele’ye karşı sokaklara döküldü.
Protestocular özellikle mahkemenin Bukele’nin yeniden seçilmesine onay veren kararını ve Bitcoin’in yasal para birimi olarak kabul edilmesine tepki gösterdi. Bazı protestocular Chivo adı verilen resmi dijital cüzdanın makinesini ateşe verirken, diğerleri de Diktatör Bukele, Anayasaya Saygı ve Bitcoin’e Hayır yazılı pankartlar taşıdı.
Protestocular, Bitcoin’in Latin Amerika’nın en fakir ülkelerinden biri olan El Salvador’da ekonomik istikrarsızlığa yol açacağını savunurken, yargı erkinin iktidarın kontrolüne geçtiğini ifade ediyor.
Bitcoin krizi ülkeyi karıştırdı: ATM'leri ateşe verdiler
El Salvador'da Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin politikalarına karşı başkent El Salvador'da protesto düzenlendi. Bitcoin'in yasal ödeme aracı olarak kullanılmasını ve mahkemenin Bukele'nin yeniden seçilmesine onay veren kararını protesto eden göstericiler, bitcoin ATM'sini ateşe verdi.
2019'daki seçimleri kazanmıştı
Nayib Bukele, 9 Şubat 2019'daki devlet başkanlığı seçimlerini büyük farkla kazanarak 2024'e kadar bu görevde kalmaya hak kazanmıştı.
El Salvador'daki 6,5 milyon nüfusun üçte biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor.
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Orta Amerika ülkesi El Salvador, Haziran ayında kripto para birimi Bitcoin’in ülkede yasal para birimi olarak kullanılmasını onaylayarak Bitcoin’i yasal para birimi haline getiren ilk ülke olmuştu. Bitcoin dün itibariyle ülkede yasal para birimi olarak kullanılmaya başlarken, 1 günde 52 bin dolardan 43 bin doların altına düştü.
Bitcoin’in yaklaşık 1 ayın en düşük seviyesine düşmesinin ardından ülkede protestolar patlak verdi. Başkent San Salvador’da Bitcoin’in yasal bir ödeme aracı olarak kullanımını protesto edenler sokaklara döküldü. Hükümet karşıtı sloganlar atan protestocular, caddeleri kapatarak lastikleri ateşe verdi ve havai fişek patlattı.
Protestocular, söz konusu adımın Latin Amerika’nın en fakir ülkelerinden biri olan El Salvador’da ekonomik istikrarsızlığa neden olacağını savunuyor. Muhalif siyasiler de protestocuları destekleyerek, Bitcoin’deki düşüşün El Salvador’a 3 milyon dolar kaybettirdiğini belirtti.
Muhalif siyasilerden Johnny Wright Sol protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, “El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele hükümeti ve Bitcoin deneyi için çok kötü bir gündü. Nüfusun çoğunluğu kripto para birimleri hakkında çok az şey biliyor. Bildiğimiz şey, piyasanın çok değişken olduğu. Bugün olanlar da bunu kesinlikle gösterdi” dedi. Sol, Bitcoin’in ulusal para birimi olmaya uygun olmadığını ve söz konusu geçişin aceleye getirildiğini ifade ederek, Bitcoin yasası neredeyse hiç tartışma olmadan Kongre’de onaylandı. Geçmesi sadece 5 saat sürdü. Kripto para birimi veya Bitcoin düşmanı değiliz ancak işletmelerin ödemede Bitcoin’i kabul etme zorunluğu olması gerektiğini düşünmüyoruz. Devlet bu ödemeleri destekliyor ve riski üstleniyor ama günün sonunda bu para biz vergi mükelleflerinden çıkıyor” diye konuştu.
Protestolara ve muhalefetin baskısına rağmen geri adım atmayan El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele ise “Geçmişin paradigmalarını kırmalıyız. El Salvador, birinci dünyaya doğru ilerleme hakkına sahip” dedi. Bazı dükkan sahipleri de uygulamayı destekliyor. Dükkan sahiplerinden Ed Hernandez, “Bunu bir risk olarak görüyorum evet ama hayattaki her şeyde risk var. Başkaları bir kriz gördüğünde, ben bir fırsat görüyorum ifadelerini kullandı.
Hükümet, Bitcoin’in yasal para birimi olarak kullanılmasına ilişkin hazırlıklar kapsamında kripto para biriminin dolara çevrilmesi ve komisyon olmadan geri çekilmesine izin verecek Chivo dijital cüzdanının ATM’lerini kurmuştu. Hükümet ayrıca, Bitcoin kullanımını teşvik etmek için Chivo Cüzdan aracılığıyla herkese 30 dolar değerinde Bitcoin verileceğini açıklamıştı.
Bitcoin ateşi: El Salvador'da halk sokaklara döküldü
El Salvador'da kripto para birimi Bitcoin'in dün itibariyle yasal para birimi olarak kullanılmaya başlamasının ardından protestolar patlak verdi.