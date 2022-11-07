Elon Musk Donald Trump'ın partisi için oy istedi

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıda eski ABD Başkanı Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçi Parti için oy istedi.

Kararsız seçmenlere seslenen Musk, yarın ABD’de yapılacak olan ara seçimlerde Cumhuriyetçilere oy vermeleri çağrısında bulundu.

Musk, “Paylaşılan güç, her iki tarafın da aşırılıklarını engeller. Bu nedenle başkanlığın Demokratlarda olduğu göz önüne alındığında, Cumhuriyetçi bir Kongre için oy vermeyi öneriyorum” dedi.

Elon Musk yaptığı paylaşımda partizan Demokratlar veya Cumhuriyetçilerin asla diğer tarafa oy vermeyeceğini ve bu nedenle seçimlerin sonuçlarını belirleyenlerin kararsız seçmenler olduğunu belirtti.

Cumhuriyetçiler kimdir?

Amerika'da en son seçimde başkanlık makamını kaybeden Cumhuriyetçi Parti önceki başkan Donald Trump'ın aday olduğu partidir.

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Trump'ın Twitter'dan kovulması

Ocak 2021 tarihinde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabı kalıcı olarak engellenmişti. Twitter bunu, Trump'ın "Daha fazla şiddet olayını kışkırtma riski" nedeniyle yaptıklarını açıklamıştı.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından, Trump, Twitter'ın artık "mantıklı ellerde" olduğunu belirtmişti.

Seçim neden önemli?

Seçim sürecindeki tartışmaların en başında kadınların kürtaj olma hakkı geliyor. Demokratlar kürtaj hakkını garantiye alacaklarını vaat ederken, Cumhuriyetçiler hamileliğin 15. haftasından sonra kürtaj olmayı yasaklayan ulusal bir karar almayı öngörüyor.

Cumhuriyetçilerin seçim gündemindeki önemli mevzular göç, inanç hakları ve şiddetli suçlar başlıklarıyla sıralanabilir.

Demokratlar ise çevre, sağlık hizmetleri, seçim hakları ve silah kontrolü gibi meseleleri ajandasında tutuyor.

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ABD’de yarın yapılacak Kongre ara seçimleri Temsilciler Meclisi’nin tamamı ve Senato’da da 35 koltuğun sahibini belirleyecek.

Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçilerin çoğunluğu elde etmesi, Senato’da ise Demokratların üstünlüğünün sürmesi bekleniyor.

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