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Dünya

Elon Musk: Roketleri birbirimize değil yıldızlara göndermeliyiz

Katil İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırının yankıları sürerken, SpaceX'in CEO'su Elon Musk, İsrail'in saldırısına yönelik sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yaptı. Musk paylaşımında, "Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz" ifadelerini kullandı.

12:33 - 19/04/2024 Cuma
Güncelleme: 12:52 - 19/04/2024 Cuma
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SpaceX'in CEO'su Elon Musk
SpaceX'in CEO'su Elon Musk
Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in CEO'su Elon Musk, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırısının ardından yaptığı paylaşımda,
"Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz"
dedi.

İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırının yankıları sürüyor. SpaceX'in CEO'su Elon Musk, İsrail'in saldırısına yönelik sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yaptı. Musk paylaşımında, "Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz" ifadelerini kullandı.


Ne olmuştu?

İran ve İsrail'in Gazze katliamını perdelemek için anlaşmalı olarak uyguladığı 'saldırı tiyatrosu' devam ederken, İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliğine düzenlediği saldırı ve İran'ın dron ve roketlerle gerçekleştirdiği sözde misilleme sonrası bu sabaha karşı İsrail füzelerle İran'a saldırı düzenlediğini duyurdu. İran'ın Hava Kuvvetlerine ev sahipliği yapan İsfahan kentindeki havalimanı ve çevresinde patlama seslerinin duyulduğu bilgisi paylaşıldı. İran Uzay Kurumu Sözcüsü Hüseyin Dalirian ise İran'a yapılan saldırıda kullanılan İHA'ların kısa menzilli olduğunu belirterek, bu İHA'ların İran içerisinden havalanmış olabileceğini aktardı.




#Elon Musk
#İran
#İsrail
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