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Dünya

Elon Musk Twitter'ın ardından oğlunun ismini değiştirdi

Geçtiğimiz günlerde Twitter'ın adını değiştiren Elon Musk, şimdi de oğlunun isminde değiştirdi. Elon Musk ve Grimes çifti, oğlu "X Æ A-12 Musk"a yasalar gereğince yeni bir isim verdi.

14:35 . 26/07/2023 Wednesday
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Birinci adını "X", ikinci adının "AE A-XII" ve soyadının da "Musk" olduğu belirtildi.

Birinci adını "X", ikinci adının "AE A-XII" ve soyadının da "Musk" olduğu belirtildi.

Gerçek ismi Claire Elise Boucher olan Kanadalı şarkıcı Grimes, Elon Musk'la ilk çocuğunu 4 Mayıs 2020'de kucağına almıştı.


Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk, doğum sonrasında Twitter'da yaptığı paylaşımla haberi duyurmuş ve aynı zamanda oğlunun adının "X Æ A-12 Musk" olduğunu açıklamıştı.


Ancak çiftin bebeklerinin adının Kaliforniya'nın yasalarına uygun olmayabileceği iddia edilmişti.


Çiftin isim değişikliğini duyurmasından bir aydan kısa bir süre sonra, bebeğin adı doğum belgesinde resmen onaylandı.



Bebeğin belgedeki ilk adının "X", ikinci adının "AE A-XII" ve soyadının da "Musk" olduğu belirtildi.


Grimes, oğullarının benzersiz isminin arkasındaki anlamı Twitter'da açıkladı.


"X" matematikte bilinmeyen bir değişkeni temsil ederken, "Æ" AI yani yapay zekanın Elfçe yazılışı ve çeşitli dillerde "aşk"ı simgeliyor.


"A-12" ise her ikisinin de savaşta şiddet içermeyen doğası nedeniyle hayranlık duydukları SR-71 uçağının öncüsüne atıfta bulunuyor.


A-12'deki A harfiyse, Grimes'ın en sevdiği şarkı olduğunu söylediği Archangel'ın kısaltması olarak geçiyor.



#Elon Musk
#X
#Tesla
#SpaceX
#Twitter
#Grimes
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