Elon Musk'a gönderilen gizemli mektup sosyal medyada gündem oldu: Artık sessiz kalamayız!

Geçtiğimiz günlerde ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'de yönetim kurulu CEO Sam Altman'ı kovdu.





Yönetim Kurulu kararıyla Sam Altman'ın kovulmasıyla birlikte Yönetim Kurulu Üyesi Greg Brockman görevinden istifa etti.





Microsoft ise bu yaşananların ardından yeni yapay zeka araştırma ekibinin başına Sam Altman ile Greg Brockman'ı getirdiğini duyurdu.





Elon Musk Sam Altman hakkında gizemli mektubu paylaştı

Elon Musk, OpenAI çalışanı olduğu iddia edilen yöneticilerin mektubunu paylaştı. Mektupta şu ifadelere yer verildi:









This letter about OpenAI was just sent to me.



These seem like concerns worth investigating.https://t.co/hnAepyfLE6 — Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2023





"OpenAI Yönetim Kurulu'na:

Bugün size OpenAI'de yaşanan son olaylardan, özellikle de Sam Altman'a yönelik suiistimal iddialarından duyduğumuz derin endişeyi ifade etmek üzere yazıyoruz.





'Artık sessiz kalamayız'

Bizler, önemli kargaşa ve çalkantıların yaşandığı bir dönemde şirketten ayrılan eski OpenAI çalışanlarıyız. Sam Altman'a karşı çıkmaya cesaret ettiğinizde başınıza neler geldiğine tanık olduğunuza göre, belki de çoğumuzun tepkilerden korkarak neden sessiz kaldığımızı anlayabilirsiniz. Artık sessiz kalamayız.





Yönetim Kurulu'nun bu iddiaları derinlemesine araştırmak ve uygun adımları atmakla yükümlü olduğuna inanıyoruz. Sizi göreve çağırıyoruz:





Emmett'in soruşturmasının kapsamının, Sam Altman'ın OpenAI'nin kâr amacı gütmeyen bir kuruluştan kâr amacı güden bir kuruluşa dönüşmeye başladığı Ağustos 2018'den bu yana yaptıklarının incelenmesini de içerecek şekilde genişletilmesi.





Bu dönemde istifa eden, tıbbi izne ayrılan veya işine son verilen eski OpenAI çalışanlarının özel ifadeleri için açık bir çağrı yayınlayın.





Misilleme veya başka türlü zararlara maruz kalmamalarını sağlamak için öne çıkanların kimliklerini koruyun.





Kâr amacı güden bir modele geçişi kolaylaştırmak için önemli sayıda OpenAI çalışanının şirket dışına itildiğine inanıyoruz. OpenAI'nin Ocak 2018 ile Temmuz 2020 arasındaki çalışan yıpranma oranının %50 civarında olması da bunu kanıtlamaktadır.





'Yapay zekaya ulaşma konusundaki doyumsuz arayışlar'

OpenAI'de geçirdiğimiz süre boyunca, Sam Altman ve Greg Brockman'ın yapay genel zekâya (AGI) ulaşma konusundaki doyumsuz arayışları nedeniyle rahatsız edici bir aldatma ve manipülasyon modeline tanık olduk. Ancak kullandıkları yöntemler, gerçek niyetleri ve tüm insanlığın yararını gerçekten ne ölçüde ön planda tuttukları konusunda ciddi şüpheler uyandırdı.





Başlangıçta OpenAI'nin misyonundan umutlu olan birçoğumuz Sam ve Greg'e şüpheyle yaklaşmayı tercih ettik. Ancak, eylemleri giderek daha endişe verici hale geldikçe, endişelerini dile getirmeye cesaret edenler susturuldu veya dışarı itildi. Muhalefetin sistematik olarak susturulması bir korku ve sindirme ortamı yaratarak OpenAI'nin çalışmalarının etik sonuçları hakkındaki anlamlı tartışmaları etkili bir şekilde bastırdı.





Sam ve Greg'in sahtekârlık ve manipülasyonuna ilişkin somut örnekleri sunuyoruz

Sam'in araştırmacılardan belirli "gizli" araştırma girişimlerindeki ilerlemeyi raporlamayı geciktirmelerini talep etmesi ve daha sonra bu girişimlerin yeterince hızlı sonuç vermemesi nedeniyle lağvedilmesi. Bu uygulamayı sorgulayanlar "kötü kültür uyumu" nedeniyle işten çıkarıldı ve hatta bazıları Şükran Günü 2019'dan hemen önce olmak üzere işlerine son verildi.





Sam'in BT ve Operasyon personelini, yönetimin bilgisi veya onayı olmadan Ilya da dahil olmak üzere çalışanlar hakkında soruşturma yürütmeye yönlendirmesi.





'Elon Musk'a duyduğu kinle motive oluyor'

Sam'in kişisel hedeflerini ilerletmek için OpenAI'nin kâr amacı gütmeyen kaynaklarını sağduyulu ancak rutin bir şekilde kullanması, özellikle de aralarının açılmasının ardından Elon'a karşı duyduğu kinle motive olması.





Operasyon ekibinin Greg'e uygulanan özel kuralları zımnen kabul etmesi, kara listeye alınmamak için karmaşık gereklilikleri yerine getirmesi.





Brad Lightcap'in OpenAI'nin kar üst sınırı yapısını ve her bir yatırımcı için kar üst sınırını detaylandıran belgeleri kamuya açıklayacağına dair yerine getirilmeyen sözü.





Sam'in hesaplama kotaları için araştırma projelerine verdiği tutarsız sözler, şirket içi güvensizliğe ve çatışmalara neden oldu.





Sam ve Greg'in ihlallerine dair artan kanıtlara rağmen, OpenAI'de kalanlar, önemli kişisel maliyetler pahasına bile olsa liderlerini körü körüne takip etmeye devam ediyor. Bu sarsılmaz sadakat, cezalandırılma korkusu ve OpenAI'nin kar katılım birimleri aracılığıyla potansiyel mali kazançların cazibesinin birleşiminden kaynaklanıyor.





Denetlemeler kasıtlı olarak manipüle ediliyor

Sam ve Greg tarafından özel olarak tasarlanan OpenAI'nin yönetişim yapısı, tam da doğasında var olan çıkar çatışmaları nedeniyle, çalışanları kâr amaçlı operasyonları denetlemekten kasıtlı olarak izole etmektedir. Bu şeffaf olmayan yapı, Sam ve Greg'in hesap verebilirlikten korunarak cezasız bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlamaktadır.





OpenAI Yönetim Kurulu'nu bu etik dışı uygulamalara karşı kesin bir tavır almaya ve Sam ve Greg'in davranışları hakkında bağımsız bir soruşturma başlatmaya çağırıyoruz. OpenAI'nin misyonunun birkaç kişinin kişisel gündemleri nedeniyle tehlikeye atılamayacak kadar önemli olduğuna inanıyoruz.





'İnsanların refağı şeffaflığa bağlı'

Yönetim Kurulu olarak sizden OpenAI'nin asıl misyonuna olan bağlılığınızı sürdürmenizi ve kâr odaklı çıkarların baskılarına boyun eğmemenizi rica ediyoruz. Yapay zekanın geleceği ve insanlığın refahı, etik liderlik ve şeffaflığa olan sarsılmaz bağlılığınıza bağlıdır.





Saygılarımla,



