Dünya Elon Musktan Ukraynaya bir Starlink uydusu daha
AVRUPA

Elon Musk’tan Ukrayna’ya bir Starlink uydusu daha

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın Starlink uydu terminali grubu gönderdiğini açıkladı. Ayrıca, Elon Musk geçtiğimiz Mart ayında, Ukrayna’ya destek amaçlı Starlink uydusu göndermişti.

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Haber Merkezi İHA
Elon Musk’tan Ukrayna’ya bir Starlink uydusu daha: Starlink uydusu nedir, ne işe yarar?
Elon Musk, Ukrayna'ya bir uydu daha gönderdi.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Ukrayna’ya bir Starlink uydusu daha gönderdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada,

“Elon Musk, yalnızca Mars görevi için hazırlıklar üzerinde çalışmayı değil, aynı zamanda özel görevleri için ihtiyaç duyulan Starlink’leri ülkemize aktarmayı da başarıyor” denildi. Elon Musk ayrıca geçtiğimiz Mart ayında, Ukrayna’ya destek amaçlı Starlink uydusu göndermişti.
Starlink, dünya çapında altyapıdan yoksun olabilecek uzak bölgelere yüksek hızlı geniş bant internet erişimi sağlamak için tasarlanan internet hizmeti olarak biliniyor.

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