Emekli Tümamiral Cihat Yaycı: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile görüşecek bir meselesi yok

10 Kasım'da gerçekleşecek AB Liderler Zirvesi'nin en önemli gündem maddelerinden biri Doğu Akdeniz'deki siyasi ve askeri gerilim.

Zirvede, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın çağrısı Türkiye'ye yaptırım konusu ele alınacak. Almanya, Bulgaristan, Macaristan, İtalya ve İspanya gibi ülkeler yaptırım konusuna sıcak bakmadığı ve Yunanistan'ın zirveden eli boş döneceği tahmin ediliyor.

Yunanistan'daki en prestijli gazete olan Kathimerini, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili Emekli Tümamiral Cihat Yaycı ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Cihat Yaycı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan ile görüşeceği bir konunun olmadığını söyledi.

"YUNANİSTAN MAKSİMALİST TEZLERİNE SON VERMELİ"

Yaycı, "Yunanistan'a devredilmemiş 152 ada, adacık ve kayalıktan söz ediyoruz. Biz adaları talep etmiyoruz, sadece bu adalar, adacıklar ve kayalıklar Yunanistan'a devredilmedi, gelin görüşelim diyoruz. Hangileri size ait görelim. Sadece Yunanistan'ın maksimalist tezlerine son vermesi gerektiğini vurguluyorum" ifadelerini kullandı.

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Yunan gazetecinin, "Adil ve uluslararası hukuka uygun bir harita çizmenizi istesem, çizgiyi nereye çekerdiniz?" sorusuna Yaycı, Mavi Vatan haritasını göstererek, "Haritada gördüğünüz gibi!" yanıtını verdi.