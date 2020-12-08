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Dünya Emekli Tümamiral Cihat Yaycı Türkiyenin Doğu Akdenizde Yunanistan ile görüşecek bir meselesi yok
AVRUPA

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile görüşecek bir meselesi yok

Yunanistan'ın en prestijli gazetesine konuşan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, "Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile görüşecek bir şeyimiz yok. Türkiye Akdeniz'de 2.280 kilometre kıyı şeridine sahiptir" dedi. Yunanistan'ın maksimalist taleplerine son vermesi gerektiğini belirten Yaycı, "Yunanistan'a devredilmemiş 152 ada, adacık ve kayalıktan söz ediyoruz. Biz adaları talep etmiyoruz, sadece bu adalar, adacıklar ve kayalıklar Yunanistan'a devredilmedi, gelin görüşelim diyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı.
Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı.

10 Kasım'da gerçekleşecek AB Liderler Zirvesi'nin en önemli gündem maddelerinden biri Doğu Akdeniz'deki siyasi ve askeri gerilim.

Zirvede, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın çağrısı Türkiye'ye yaptırım konusu ele alınacak. Almanya, Bulgaristan, Macaristan, İtalya ve İspanya gibi ülkeler yaptırım konusuna sıcak bakmadığı ve Yunanistan'ın zirveden eli boş döneceği tahmin ediliyor.

  • Yunanistan'daki en prestijli gazete olan Kathimerini, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili Emekli Tümamiral Cihat Yaycı ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Cihat Yaycı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan ile görüşeceği bir konunun olmadığını söyledi.

"YUNANİSTAN MAKSİMALİST TEZLERİNE SON VERMELİ"

Yaycı, "Yunanistan'a devredilmemiş 152 ada, adacık ve kayalıktan söz ediyoruz. Biz adaları talep etmiyoruz, sadece bu adalar, adacıklar ve kayalıklar Yunanistan'a devredilmedi, gelin görüşelim diyoruz. Hangileri size ait görelim. Sadece Yunanistan'ın maksimalist tezlerine son vermesi gerektiğini vurguluyorum" ifadelerini kullandı.

Yunan gazetecinin, "Adil ve uluslararası hukuka uygun bir harita çizmenizi istesem, çizgiyi nereye çekerdiniz?" sorusuna Yaycı, Mavi Vatan haritasını göstererek, "Haritada gördüğünüz gibi!" yanıtını verdi.

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı 'Mavi Vatan'ı değerlendirdi
OYNAT 01:29
Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı 'Mavi Vatan'ı değerlendirdi
Mavi Vatan kavramını ilk kez Türkiye gündemine yerleştiren Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu. Yaycı, '1933 yılında Trabzon Lisesi'nde kapıya asılmış bir slogan var. Ey Türk genci, denizci ol, yiğit ol, azimli ol. Ne kadar güzel bir söz. İşte Mavi Vatan bu demek. Atatürk'ün söylediği söz demek. Şu demek, 'Ey Türk milleti, denizciliği Türk'ün milli ülküsü yapmalıyız ve en kısa zamanda başarmalıyız.' Mavi vatan şu demek, Barbaros Hayrettin Paşa'nın Kanuni Sultan Süleyman'a dediği söz demek. 'Suyu yönetirsen, toprağı da yönetirsin' Mavi Vatan bu demek' ifadelerini kullandı.


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