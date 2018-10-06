Dünya Endonezyada felaketin bilançosu ağırlaşıyor Cesetler sahile vurdu
ASYA

Endonezya'da felaketin bilançosu ağırlaşıyor: Cesetler sahile vurdu

Endonezya'da felaketin bilançosu ağırlaşıyor: Cesetler sahile vurdu

Endonezya'da meydana gelen büyük deprem ve tsunami sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği deprem ve tsunamide can verenlerin cansız bedeninin sahile vurduğu belirtiliyor.

Haber Merkezi AA
Endonezya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem ve tsunaminin ardından bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Yakınını kaybeden bir kadının gözyaşları (Fotoğraf: AP)
Endonezya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem ve tsunaminin ardından bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Yakınını kaybeden bir kadının gözyaşları (Fotoğraf: AP)

Endonezya'da, Hidayatullah Arama Kurtarma Ekibi sorumlusu Ahmet Hamim, bölgede yaşanan deprem sonrası tsunamide hayatını kaybedenlerin cesetlerinin sahile vurmaya başladığını söyledi.

Cakarta merkezli İslam eğitimi üzerine faaliyet gösteren Hidayattulah cemaatine bağlı arama ve kurtarma ekibinin Palu'daki sorumlusu Ahmet Hamim, bölgede önceliklerinin enkaz altında arama ve kurtarma çalışması olduğunu belirtti.

Geçen hafta cuma günkü depremin ardından bölgeye pazar günü ulaştıklarını ve hemen arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını aktaran Ahmet, şöyle konuştu:

Tsunamide denize çekilen cesetleri sahile vurmuş görüyoruz. Çoğunun vücutları şişmiş ve bazılarının yüzünü tanınmaz halde.

Endonezya'da meydana gelen büyük deprem ve tsunami sonrası yaralananlar tedavi altına alınıyor.

Ekibinin çoğunun gönüllü olarak görev yaptığını dile getiren Ahmet, "Ülke genelinde acil felaket durumlarında çalışmalar yapıyoruz. Ekibimin çoğu arama kurtarmada uzmanlaşmış eğitimcilerden oluşuyor." dedi.

Ahmet, ayrıca şu ana kadar sahile vurmuş 11 ceset topladıklarını ve 7 gündür yürüttükleri çalışmalarda da 100'den fazla cesede ulaştıklarını kaydederek, enkaz altından hiç kimseyi sağ çıkaramadıklarını anlattı.

Depremin etkili olduğu Palu ve Donggala'da ülkeye ait Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS) ile yerel ekiplerin yanı sıra yabancı ülkeler ve yerel cemaat ve kurumlara ait birçok arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

AA
Endonezya'da, Hidayatullah Arama Kurtarma Ekibi sorumlusu Ahmet Hamim

Resmi makamlar, bölgede halen binden fazla kişinin kayıp olduğunu, özellikle 3 binden fazla evin yıkıldığı Palu'daki Petobo ve Balaroa bölgesinde kayıpların çokluğu nedeniyle çalışmalara bu coğrafyada yoğunluk verildiğini açıkladı.

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Ülkenin kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde 28 Eylül'de ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin ardından Donggala ve Palu kentlerini tsunami vurmuştu.

Bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Endonezya'da bir kadın, dua ederken gözyaşlarını tutamadı.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, deprem ve tsunamide ölenlerin sayısının bin 571'e yükseldiği bildirilmişti.

Endonezya'da Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

Endonezya'da deprem sonrası ilk Cuma namazı
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Endonezya Ulusal Afet Yönetimi, geçen hafta yaşanan deprem ve tsunamide ölenlerin sayısının bin 558'e yükseldiğini duyurdu.
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Sulawesi Adası'nda cuma günü 7,4 büyüklüğünde deprem ve ardından tsunami meydana gelmişti.
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Felaket nedeniyle 2 bin 549 kişinin yaralandığı, 100'ün üzerinde kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.
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Yaşanan felaket sonrası ilk Cuma namazı afetzedelerin çadırlarını kurduğu eski futbol sahsında arasında kılındı.
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Deprem ve tsunami mağduru bir Endonezya'lı Cuma namazı sırasında ağlıyor.
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Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide cami büyük zarar gördü.
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Depremde başka bir caminin kubbesiyle beraber tamamen yerle bir oldu.
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Namaz öncesi Müslümanlar böyle hazırlandı.
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Doğal afet mağduru müslümanlar cuma namazları için Palu'nun dışında kalan Lolu köyünde bir araya geldi.
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Lolu'daki futbol sahasına kurulan çadırların arasında namaz için büyük kilimler serildi.
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Endonezya'da deprem sonrası ilk Cuma namazı
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami sonrası Müslümanlar ilk cuma namazlarını bugün enkazların arasında kıldı. Hala 148,4 milyon kişi deprem, 3,8 milyon kişi de tsunami tehlikesi olan bölgelerde yaşıyor.
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