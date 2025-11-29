Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 174'e yükseldi: Bölgeden kötü haberler geliyor

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 174'e yükseldi: Bölgeden kötü haberler geliyor

09:3729/11/2025, Saturday
AA
Sonraki haber
Kuzey Sumatra'da yaşamını yitirenlerin sayısı 116'ya, Açe'de 35'e çıktı.
Kuzey Sumatra'da yaşamını yitirenlerin sayısı 116'ya, Açe'de 35'e çıktı.

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 174'e yükseldi.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Kuzey Tapanuli'deki Aek Sibundong'da bulunan Mini Hidroelektrik Santrali (PLTM) proje sahasında meydana gelen sel ve heyelanda hayatını kaybeden bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Endonezya Afetle Mücadele Ajansı Başkanı Suharyanto, yaptığı açıklamada,
Kuzey Sumatra'da yaşamını yitirenlerin sayısının 116'ya, Açe'de ise 35'e çıktığını bildirdi.



#Endonezya
#Sumatra Adası
#Kuzey Tapanuli
#Aek Sibundong
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DSİ PERSONEL ALIMI SON GELİŞMELER: DSİ personel alımı kura çekimi sonuçları asıl ve yedek adaylar belli oldu mu?