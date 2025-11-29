Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 174'e yükseldi: Bölgeden kötü haberler geliyor

Kuzey Sumatra'da yaşamını yitirenlerin sayısı 116'ya, Açe'de 35'e çıktı.
Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 174'e yükseldi.
Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Kuzey Tapanuli'deki Aek Sibundong'da bulunan Mini Hidroelektrik Santrali (PLTM) proje sahasında meydana gelen sel ve heyelanda hayatını kaybeden bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Endonezya Afetle Mücadele Ajansı Başkanı Suharyanto, yaptığı açıklamada,
Kuzey Sumatra'da yaşamını yitirenlerin sayısının 116'ya, Açe'de ise 35'e çıktığını bildirdi.
#Endonezya
#Sumatra Adası
#Kuzey Tapanuli
#Aek Sibundong