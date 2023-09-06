Endonezya'nın da 'Hindistan' yerine 'Bharat' ifadesini kullandığı ortaya çıktı

'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek G20 Zirvesi yemek davetiyesinde, Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'nun "Hindistan Cumhurbaşkanı" yerine "Bharat Cumhurbaşkanı" olarak yazılması tartışmaları sürerken Endonezya'nın da benzeri bir düzenlemeye gittiği öğrenildi.

'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek G20 Zirvesi yemek davetiyesinde, Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'nun "Hindistan Cumhurbaşkanı" yerine "Bharat Cumhurbaşkanı" olarak yazılması tartışmaları sürerken Endonezya'nın da benzeri bir düzenlemeye gittiği öğrenildi.

Hindistan Ulusal Kongresi Milletvekili Jairam Ramesh, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülke anayasasının 1. maddesindeki "Hindistan, yani Bharat" ifadesinde ikinci ismin tercih edildiğini ima ederek, aynı maddede bulunan Hindistan'ın federal yapısının da "artık saldırı altında olduğu" eleştirisini yapmıştı.

İktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) Milletvekili Harnath Singh Yadav ise tepkilere ilişkin "Tüm ülke, 'Hindistan' yerine 'Bharat' kelimesini kullanmamızı istiyor. 'Hindistan' İngilizler tarafından bize yöneltilen bir hakarettir ancak 'Bharat' kültürümüzün bir simgesidir." diyerek, bu konuda anayasal değişikliğe gidilmesi çağrısında bulunmuştu.