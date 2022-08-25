Enerji krizinin ardından Macron karar değiştirdi: Yeni adım attı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'ya yaklaşmakta olan enerji krizi nedeniyle petrol ve gaz rezervleri stratejik öneme sahip Cezayir'e ilişkileri onarma ziyareti yapıyor.

Aylarca süren diplomatik gerilimlerden sonra, Cezayir ve Fransa şimdi yeni bir başlangıç arıyor.

BBC'de yer alan habere göre, Macron'un ziyareti, Cezayir'in kanlı bağımsızlık savaşının yakın dönemde yarattığı gerilim döneminden sonra geldi.

Cezayir, bunun üzerine geçen yılın sonlarında Paris büyükelçisini geri çağırdı.

Ancak her iki ülke de o zamandan beri ilişkilerini sıfırlama isteklerinin sinyallerini verdi.

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre Elysee Sarayı, "Başkan Macron bu ziyareti ile geleceği yönlendirmek için bir seçim yaptı... ve ilişkinin yeniden başlatılması için temel oluşturdu. Bakanlar, iş dünyası liderleri ve spor şahsiyetlerinden oluşan 90 kişilik bir heyet ile seyahat ediyor" dedi.

REKLAM

DÜNYA Macron'un ismi büyük bir skandala karıştı