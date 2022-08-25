Dünya Enerji krizinin ardından Macron karar değiştirdi Yeni adım attı
AVRUPA

Enerji krizinin ardından Macron karar değiştirdi: Yeni adım attı

Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa Birliği'ne yaklaşmakta olan enerji krizi nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir'e ilişkileri onarma ziyareti yapıyor. Aylarca süren diplomatik gerilimlerden sonra, Cezayir ve Fransa şimdi yeni bir başlangıç arıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Enerji krizinin ardından Macron karar değiştirdi: Yeni adım attı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'ya yaklaşmakta olan enerji krizi nedeniyle petrol ve gaz rezervleri stratejik öneme sahip Cezayir'e ilişkileri onarma ziyareti yapıyor.

Aylarca süren diplomatik gerilimlerden sonra, Cezayir ve Fransa şimdi yeni bir başlangıç arıyor.

BBC'de yer alan habere göre, Macron'un ziyareti, Cezayir'in kanlı bağımsızlık savaşının yakın dönemde yarattığı gerilim döneminden sonra geldi.

Cezayir, bunun üzerine geçen yılın sonlarında Paris büyükelçisini geri çağırdı.

Ancak her iki ülke de o zamandan beri ilişkilerini sıfırlama isteklerinin sinyallerini verdi.

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre Elysee Sarayı, "Başkan Macron bu ziyareti ile geleceği yönlendirmek için bir seçim yaptı... ve ilişkinin yeniden başlatılması için temel oluşturdu. Bakanlar, iş dünyası liderleri ve spor şahsiyetlerinden oluşan 90 kişilik bir heyet ile seyahat ediyor" dedi.

Macron'un ismi büyük bir skandala karıştı
DÜNYA
Macron'un ismi büyük bir skandala karıştı

Macron Fransa halkının enerji tasarrufu yapmasını istedi
DÜNYA
Macron Fransa halkının enerji tasarrufu yapmasını istedi
İstanbulda film gibi olay

İstanbul'da film gibi olay

Bez parçalarını birleştirip aşağıya inmeye çalıştı.
Selden otomobilin altına sürüklendi

Selden otomobilin altına sürüklendi

​Kadını kurtarmak için çevredekiler seferber oldu.
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Gülşene karşı harekete geçti: 81 ilde suç duyurusunda bulunacağız

İmam hatiplilere yönelik çirkin ifadeler kullanan Gülşen adliyeye götürüldü.

​​Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dünyaya mesaj verdi.

​Yeni adım attı

​Daha önce yapabilen olmamıştı: Türk havacılık tarihine geçti.

​Ülkelerine götürdüler

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.