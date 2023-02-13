|
Dünya

Enerji krizinin Avrupa'ya faturası: 800 milyar avroya yaklaştı

Avrupa ülkelerinde enerji krizine karşılık olarak alınan tedbirlerin mali karşılığı yaklaşık olarak 800 milyar avroya ulaştı. Toptan enerji fiyatlarındaki artış, Avrupa ülkelerindeki hükümetleri, tüketicileri artan fiyatların doğrudan etkisinden korumak için önlemler almaya sevk etti.

12:36 . 13/02/2023 Pazartesi
AA
Avrupa'da enerji krizinin faturası ağır

Avrupa'da enerji krizinin faturası ağır

Avrupa ülkelerinde enerji krizine karşı alınan mali tedbirlerin miktarı yaklaşık 800 milyar avroyu buldu.

Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel'in "Enerji krizine karşı ulusal maliye politikası tepkileri" başlıklı çalışması yayımlandı.

Buna göre, toptan enerji fiyatlarındaki artış, Avrupa ülkelerindeki hükümetleri, tüketicileri artan fiyatların doğrudan etkisinden korumak için önlemler almaya sevk etti.

Bu çerçevede, Avrupa ülkeleri genelinde enerji krizinin başladığı Eylül 2021-Ocak 2023 döneminde tüketicileri artan enerji maliyetlerinden korumak için toplam 792 milyar avro kaynak tahsis edildi.

Almanya, toplam 268,1 milyar avro ile Avrupa ülkeleri arasında enerji krizine karşı en fazla kaynak ayıran ülke oldu. Almanya'yı 103,3 milyar avro ile İngiltere, 99,3 milyar avroyla İtalya, 92,1 milyar avroyla Fransa, 40,2 milyar avroyla İspanya, 39,2 milyar avroyla Hollanda, 21,5 milyar avroyla Avusturya, 20,6 milyar avroyla Danimarka ve 12,4 milyar avro ile Polonya izledi.

Enerji krizine karşı mali tedbirlerin milli gelire oranında ise ilk sırayı yüzde 9,3 ile Slovakya aldı. Bu ülkeyi, yüzde 7,5 ile Almanya, yüzde 7,1 ile Malta yüzde 6,1 ile Danimarka yüzde 5,7 ile Bulgaristan ve yüzde 5,6 ile İtalya takip etti.

Böylece, AB üyesi 27 ülke enerji krizine karşı 681 milyar avro kaynak ayırdı.

Avrupa ülkelerinde enerji krizine karşı kişi başına en yüksek kaynak tahsisini ise 3 bin 765 avroyla Lüksemburg, 3 bin 512 avroyla Danimarka, 3 bin 221 avroyla Almanya, 2 bin 399 avroyla Avusturya ve 2 bin 227 avroyla Hollanda gerçekleştirdi.


#Avrupa
#enerji
#enerji krizi
#fatura
#bedel
13 dakika önce
default-profile-img
Enerji krizinin Avrupa'ya faturası: 800 milyar avroya yaklaştı
Van'da 60 Afgan kaçak göçmen ve bir organizatör yakalandı
Bakan Bozdağ'dan 81 saat sonra kurtarılan 6 yaşındaki Beşir'e ziyaret
Adıyaman'da enkaz altında bulunan altınlar sahibine ulaştırıldı
Nobel ödüllü aktivist, depremzedeler için Türkiye'ye 50 ev yaptıracak
Rusya'dan dikkat çeken iddia: ABD terör saldırıları için 60 militan seçti
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.