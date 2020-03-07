Dünya Erbilde ilk koronavirüs vakası görüldü
ORTADOĞU

Erbil’de ilk koronavirüs vakası görüldü

Irak’ın Erbil kentinde ilk koronavirüsü vakasının tespit edildiği açıklandı.

Haber Merkezi İHA
Irak'ta tüm koronavirüs vakaları İran'dan gelen kişiler olduğu tespit edildi.
Irak'ta tüm koronavirüs vakaları İran'dan gelen kişiler olduğu tespit edildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, IKBY’nin başkenti Erbil’de ilk korona virüsü vakasının tespit edildiği bildirildi. Böylelikle IKBY’deki vaka sayısı 9’a yükseldi.

  • Açıklamada, İran’dan dönen 27 kişinin sağlık kontrolünden geçirildiğini, 33 yaşındaki bir kadında virüs tespit edildiği kaydedildi. Virüse yakalanan kadının sağlık durumunun iyi olduğu ve karantinaya alındığı ifade edildi.

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Grand Princess adlı lüks yolcu gemisinden ayrılan 1 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. 3 bin 483 kişinin bulunduğu lüks yolcu gemisine koronavirüs test kitleri havadan bırakıldı. Koronavirüse maruz kaldığından şüphe edilen yolculara test yapılması için California Ulusal Güvenlik görevlileri helikopter ile gemiye Kovid-19 test kiti bıraktı.

Ayrıca, İran’dan dönen 2 bin 804 kişinin 30 ayrı yerde karantinaya alındığı, aralarında bulunan 982 kişide virüs vakası bulunmadığı için serbest bırakıldığı bildirildi.

Öte yandan Irak’taki tüm koronavirüsü vakaları İran’dan gelenlerde tespit edilirken, vaka sayısı 9’u IKBY olmak üzere 49’a ulaştı.

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