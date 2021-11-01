Erdoğan Biden görüşmesi dünya basınında: Olumlu atmosfere vurgu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden G20 Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Görüşmede, Suriye’deki siyasi süreci, Afganlara insani yardımın ulaştırılmasını, Libya’daki seçimleri, Doğu Akdeniz’deki durumu ve Güney Kafkasya’daki diplomatik çabaları ele aldı.

BÖLGESEL MESELELER ELE ALINDI

İkilinin görüşmesi dünya basınında da yankı buldu. CNN International, Erdoğan ile Biden'ın bölgesel meseleleri görüştüğünü okurlarına duyurdu. Beyaz Saray'ın açıklamasına işaret edilerek, Suriye'deki siyasi süreç, Afganlara insani yardım ulaştırılması, Libya'daki seçimler, Doğu Akdeniz'deki durum ve Güney Kafkasya'daki diplomatik çabaların gündemde olduğu ifade edildi.

OLUMLU ATMOSFERDE GEÇTİ

Reuters da Roma'daki ikili görüşmede F-16 sürecinin masaya geldiğini belirtti.

REKLAM

Üst düzey bir Türk yetkilinin, görüşme için "Çok olumlu bir atmosferde gerçekleşti." dediği kaydedildi.

Erdoğan'ın, Türkiye'ye F-16 tedariki konusunda ABD Başkanı'nın izlenimini "Biden'ın bu konudaki olumlu yaklaşımını görmekle birlikte, konunun bir başka boyutu da Temsilciler Meclisi ve Senato'dur." şeklinde ifade ettiğine dikkat çekildi.

Reuters da Roma'daki ikili görüşmede F-16 sürecinin masaya geldiğini belirtti.

Üst düzey bir Türk yetkilinin, görüşme için "Çok olumlu bir atmosferde gerçekleşti." dediği kaydedildi.

Erdoğan'ın, Türkiye'ye F-16 tedariki konusunda ABD Başkanı'nın izlenimini "Biden'ın bu konudaki olumlu yaklaşımını görmekle birlikte, konunun bir başka boyutu da Temsilciler Meclisi ve Senato'dur." şeklinde ifade ettiğine dikkat çekildi.

REKLAM

AP haber ajansı ise görüşmeyi Biden'ın "ABD ve Türkiye krizlerin üstesinden beraber gelmeli" açıklaması üzerinden verdi. Haberde ayrıca görüşmelerde iki ülkenin stratejik ortaklığına yapılan vurgu yer aldı.

GERİLİMİ AZALTMA MESAJI

ABD'li Washington Post gazetesi de Başkan Erdoğan ile Biden'ın görüşmesini manşete taşıdı. Biden'ın, Türkiye ile ilgili tüm krizlerden kaçınmak istediğini okuyucularına aktaran gazete, yaşanan F-16 krizine de değindi. Biden'ın bir NATO müttefiki olarak Türkiye'nin önemine vurgu yaptığı cümleleri manşete taşıyan Washington Post, iki ülke arasında gerilimi azaltma mesajları verildiğini söyledi.

BLOOMBERG'DEN ORTAK MEKANIZMAYA VURGU

ABD'li yayın kuruluşu Bloomberg de Erdoğan'ın açıklamalarını gündeme taşıdı. Haberde görüşmede iki liderin, Türkiye-ABD ilişkilerini daha da güçlendirmek ve geliştirmek için ortak mesaj verdiklerini vurgulayan Bloomberg, bu doğrultuda ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kalındığını da ifade etti.

REKLAM

NEW YORK POST: SON DERECE OLUMLU

New York Post gazetesi de Joe Biden'ın Başkan Erdoğan'la son derece olumlu bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı. Haberde iki ülke arasında krize yol açan F-16 konusunda da Biden'ın olumlu mesajlar verdiği ifade edildi.

YUNAN BASINI DA TAKİP ETTİ

Yunan gazetesi Kathimerini de görüşmeyi yakından takip etti. Başkan Erdoğan'ın Biden ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiğini aktaran gazete ABD'nin NATO müttefiki Türkiye ile ilişkilerini düzeltmek istediğine vurgu yaptı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden'a terör örgütlerine destekleri konusunda üzüntümüzü ilettik

GÜNDEM Roma'da kritik zirve: Erdoğan ile Biden bir saati aşkın bir görüştü, ortak mekanizma kurulacak