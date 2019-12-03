Erdoğan, Macron, Merkel ve Johnson ile bir araya geldiği Dörtlü Zirve'de Suriye uzlaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konulu Dörtlü Zirve'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldiği zirve sona erdi. Tarihi zirve, yaklaşık 1 saat sürdü. Zirve sonrası liderler, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından heyetler onuruna verilen resepsiyona katılmak üzere Buckingham Sarayı’na geçti.





Zirve çıkışı çok kısa bir açıklama yapan Erdoğan, “Zirve gayet iyi geçti” dedi.





Almanya Başbakanı Angela Merkel ise "İyi ve yararlı bir görüşme yaptık" açıklamasını yaptı.





Londra'daki dörtlü zirve sonrası yapılan açıklamada İdlib dahil Suriye’nin tamamında, sivilleri hedef alan saldırıların durdurulması konusunda mutabık kalındığı bildirildi.

Haber Merkezi 03 Aralık 2019, 18:39 Son Güncelleme: 03 Aralık 2019, 22:31 Yeni Şafak