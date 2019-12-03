Dünya Erdoğan, Macron, Merkel ve Johnson ile bir araya geldiği Dörtlü Zirvede Suriye uzlaşması
AVRUPA

Erdoğan, Macron, Merkel ve Johnson ile bir araya geldiği Dörtlü Zirve'de Suriye uzlaşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konulu Dörtlü Zirve'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldiği zirve sona erdi. Tarihi zirve, yaklaşık 1 saat sürdü. Zirve sonrası liderler, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından heyetler onuruna verilen resepsiyona katılmak üzere Buckingham Sarayı’na geçti.


Zirve çıkışı çok kısa bir açıklama yapan Erdoğan, “Zirve gayet iyi geçti” dedi.


Almanya Başbakanı Angela Merkel ise "İyi ve yararlı bir görüşme yaptık" açıklamasını yaptı.


Londra'daki dörtlü zirve sonrası yapılan açıklamada İdlib dahil Suriye’nin tamamında, sivilleri hedef alan saldırıların durdurulması konusunda mutabık kalındığı bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarına başladı.

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Johnson ile katılacağı Suriye konulu Dörtlü Zirve için Başbakanlık Ofisi'ne gelişinde gazetecileri selamladı.

Erdoğan, Macron, Merkel ve Johnson'un bir araya geldiği ‘Dörtlü Zirve’den ilk fotoğraflar
FOTOĞRAF 6
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Londra’da kritik ‘Dörtlü Zirve’ sona erdi
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Londra’da kritik ‘Dörtlü Zirve’ sona erdi
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Londra’da kritik ‘Dörtlü Zirve’ sona erdi
Title
Londra’da kritik ‘Dörtlü Zirve’ sona erdi
Title
Londra’da kritik ‘Dörtlü Zirve’ sona erdi
Title
Londra’da kritik ‘Dörtlü Zirve’ sona erdi
Erdoğan, Macron, Merkel ve Johnson'un bir araya geldiği ‘Dörtlü Zirve’den ilk fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. Zirvede Suriye'nin yanı sıra Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.


Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konulu 4’lü Zirve'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

Tarihi zirve, yaklaşık 1 saat sürdü. Zirve çıkışı çok kısa bir açıklama yapan Erdoğan, “Zirve gayet iyi geçti” dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise "İyi ve yararlı bir görüşme yaptık" açıklamasını yaptı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden açıklama

  • İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron, Merkel ve Johnson'ın katıldığı Suriye konulu Dörtlü Zirve'ye ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.
  • Açıklamaya göre, liderler, görüşmede ülkeleri arasındaki geniş stratejik, ekonomik ve savunma ortaklıklarını ele alırken, bu ilişkilerin NATO üzerinden de olmak üzere daha da derinleştirilmesinin önemini kabul etti.
  • Liderler, Suriye'de sınır ötesi de dahil olmak üzere insani erişimin sağlanması ve Suriye'nin kuzeydoğusuna yardımların ulaştırılmasının temelini Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılacak bir ihtiyaç değerlendirmesinin oluşturması gerektiği konusunda mutabık kaldı.
  • Mültecilerin güvenli, gönüllü ve sürdürülebilir bir şekilde geri dönüşlerinin koşullarını oluşturmak için çalışacaklarını ve terörün her türlüsüne karşı mücadelenin devam etmesi gerektiğini söyleyen liderler ayrıca, İdlib dahil Suriye'deki sivillere yönelik tüm saldırıların durdurulması gerektiği konusunda anlaştı.
  • Anayasa Komitesi sürecine desteklerini yineleyen liderler, Suriye'de acil bir ateşkesin sağlanması ve ülkede siyasi çözüme ulaşılması çağrısı yapılan 2254 No'lu BM kararının önemine vurgu yaptı.
  • Dörtlü Zirve'ye katılan liderler, Libya'da siyasi sürecin ilerletilmesi konusundaki desteklerini de yineleyerek, bu formattaki toplantıların yapılması gerektiği konusunda anlaştı.

Erdoğan, Dörtlü Zirve'de Merkel, Johnson ve Macron'a kitap hediye etti
DÜNYA
Erdoğan, Dörtlü Zirve'de Merkel, Johnson ve Macron'a kitap hediye etti

Liderler Buckingham Sarayı’nda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından Buckingham Sarayı’nda heyetler onuruna verilen resepsiyona katıldı.

NATO’nun 70. kuruluş yıl dönümü kutlaması dolayısıyla Londra’da hareketli saatler yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından heyetler onuruna verilen resepsiyona katılmak üzere Buckingham Sarayı’na geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra’da İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla Suriye konulu Dörtlü Zirve’ye katılmasının ardından Buckingham Sarayı’nda heyetler onuruna verilen resepsiyona katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Londra ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dörtlü Zirve’ye katılmak üzere Downing Street’e geldi
OYNAT 00:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dörtlü Zirve’ye katılmak üzere Downing Street’e geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Dörtlü Zirve'ye katılmak üzere 10 Downing Street'e geldi. Zirve'de Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacak.


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