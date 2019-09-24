Erdoğan son 15 yıldaki BM konuşmalarından fotoğraflar paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 15 yılda BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmalarından derlenen fotoğrafları Instagram'dan paylaştı. Erdoğan, paylaşımında "Nasıl ki yıllardır bu kürsüden tüm dünyaya gerçekleri ve hakkı haykırdıysak, bugün de aynı inançla, daha güçlü bir şekilde haykırıyoruz: Dünya 5'ten Büyüktür!" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi 24 Eylül 2019, 15:07 Son Güncelleme: 24 Eylül 2019, 15:14 AA