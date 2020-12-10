Erdoğan ve Aliyev önderliğinde anlaşmalar için imza töreni düzenleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla Bakü'de gerçekleştirilen Zafer Geçidi Töreni’nin ardından, Gençlik Sarayı’nda, iki ülke arasındaki anlaşmalar için imza töreni düzenlendi. Törenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenliyor.

Aliyev'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dünyanın birçok noktasında Türkiye ezilmiş halkların haklarını müdafaa ediyor.

Bizim gibi birbirimize bağlı olan iki ülke daha yoktur. Türkiye’nin gücü bizim de gücümüzü artırır.

Vatan muharebesinde Türk savunma sanayisinin ürünü meşhur Bayraktar, büyük değişikliğe sebep oldu. Zaferimizde müstesna rol oynadı.

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’si, dünyaya bağımsızlık, mertlik ve cesaret örneğidir.

Biz statükoyu değiştirdik, topraklarımızı kurtardık, düşmanı kovduk.

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Ermenistan yönetimi asılsız iddialarından vazgeçerse, onlar da bölgede kurulacak çeşitli iş birliği platformlarında yer alabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu işin liderliğini yapan kardeşime, onun şahsında tüm Azeri Türk kardeşlerime mübarek olmasını şahsım, milletim adına diliyorum. Tekrar tebrik ediyorum.

44 günlük savaş sonunda ortaya çıkan netice Azerbaycanlı kardeşlerimizi nasıl sevindirdiyse, Türkiye'deki kardeşlerini de aynı şekilde sevindirmiştir.

Bugün bu törenlere biz kardeşimin davetiyle geldik. Caddedeki o heyecanı gördüğümüz zaman coşku ancak bu şekilde olurdu, bunu gördük.

Böyle bir zafere mübarek olsun demek görevimizdir. Budan sonraki süreci başarılarla dolu olarak devam ettirmeyi nasip etsin. Karabağ neden 30 sene Karabağ’da bu çile çektirildi. Bu MİNSK üçlüsü denilen üçlünün işi neydi? Bunlar dünyanın en güçlü ülkeleriydi. Neden bu kadar oyalandılar neden neticelendirmediler?

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ABD, Fransa, Rusya yıllarca oyaladılar, sonunda Azerbaycan kendi göbeğini kesti. Azerbaycan ‘Göbeğimizi keseceğiz’ dedi, iş yürümeye başladı.

Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Gürcistan eğer kabullenip uyarsa, Ermenistan da iş birliği platformunun içinde yer alır.

Bizim Ermenistan halkına bir kinimiz yok. Sıkıntı Ermenistan'ın yönetimiyledir. Benim ülkemde 100 bini aşkın Ermeni vatandaşım var.

Fransa'nın Karabağ kararını Ermenistan bile kabul etmiyor.

Yolları bitirilince yaz mevsiminde Şuşa'ya gidebiliriz.

(Karabağ konusunda Fransa'nın tavrı) Zaman zaman bize ulaşmak istedi ama doğrusu biz de dönmedik. Çünkü biliyorduk ki dert başkaydı.

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