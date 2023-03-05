Erdoğan'ın Altılı Masa'da yaşanan krizle ilgili sözleri dünya manşetlerinde: Muhalefet çöküşün eşiğinde

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'Erdoğan, Aday Kavgası Konusunda Rakiplerini Eleştirdi' başlıklı haberde Erdoğan'ın 'Oturdular, konuştular, dağıldılar' sözünün altı çizildi.
'Patlak veren kriz'
'Oturdular konuştular dağıldılar'
Erdoğan'ın sözlerini manşetine taşıyan Alman DW 'Erdoğan: Oturdular, konuştular, dağıldılar' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.
Yunan Kathimerini gazetesi de Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer verdi. Kathimerini 'Erdoğan, Türk muhalefetine ilişkin: Oturdular, konuştular, ayrıldılar' başlıklı haberinde Erdoğan'ın muhalefeti aday belirleyememe konusunda hedef aldığını yazdı. Capital.gr Türkiye'de son gelişmeleri değerlendirdiği haberini 'Türkiye: Muhalefet ittifakı devam etmeye kararlı' başlığı ile manşetinden okurlarına sundu.
In.gr ise 'Muhalefet, 14 Mayıs seçimlerinde Erdoğan'ın karşısına çıkacak ortak adayını Pazartesi günü açıklamayı planlıyor' dedi.