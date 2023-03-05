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Dünya

Erdoğan'ın Altılı Masa'da yaşanan krizle ilgili sözleri dünya manşetlerinde: Muhalefet çöküşün eşiğinde

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları ve Altılı Masa'dan çekilmesiyle muhalefet cephesinde ortaya çıkan çatlak sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk değerlendirmesi dünya basınında geniş yer buldu. Erdoğan'ın "Oturdular, konuştular, dağıldılar" sözünü okurlarına aktaran Bloomberg dikkat çeken bir analize yayınlayarak "Erdoğan karşıtı blok ortak aday yüzünden çöküşün eşiğinde" ifadelerine yer verdi.

13:24 . 5/03/2023 Pazar
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Arşiv

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı sert açıklama ile muhalefet cephesinde meydana gelen çatlak Türkiye'de olduğu kadar dünya basınında da kendine geniş yer bulmaya devam ediyor. Bloomberg Akşener'in açıklaması sonrası '
Erdoğan karşıtı blok ortak aday yüzünden çöküşün eşiğinde
' yorumunda bulunurken haberde Erdoğan'ın yaşanan gelişme ile ilgili değerlendirmesine de yer verildi.

'Erdoğan, Aday Kavgası Konusunda Rakiplerini Eleştirdi' başlıklı haberde Erdoğan'ın 'Oturdular, konuştular, dağıldılar' sözünün altı çizildi.


'Patlak veren kriz'

Haberde '
Türk lider Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet ittifakının Mayıs ayında yapılacak seçimler öncesinde ortak bir cumhurbaşkanı adayı çıkaramamasının ardından rakiplerini siyasi çekişmelerle suçladı
' denildi. 'Ortak bir cumhurbaşkanı adayının onaylanamaması, Türk muhalefet ittifakını Cuma günü kargaşaya sürükledi. Merkez sağ İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal demokrat siyasetçi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddetti.' Muhalefet cephesinde patlak veren bu krizin piyasaları da etkilediğinin altını çizen Bloomberg şu değerlendirmede bulundu; 'Seçime üç aydan az bir süre kala, muhalefet partileri arasındaki anlaşmazlık Türk hisse senetlerinde keskin bir düşüşü tetikledi ve gösterge endeks Cuma günü %3,9'a kadar düştü. 10 yıllık getiri 83 baz puan yükselerek haftayı %11.56 ile 14 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyede kapattı.'

'Oturdular konuştular dağıldılar'

Erdoğan'ın sözlerini manşetine taşıyan Alman DW 'Erdoğan: Oturdular, konuştular, dağıldılar' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Yunan Kathimerini gazetesi de Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer verdi. Kathimerini 'Erdoğan, Türk muhalefetine ilişkin: Oturdular, konuştular, ayrıldılar' başlıklı haberinde Erdoğan'ın muhalefeti aday belirleyememe konusunda hedef aldığını yazdı. Capital.gr Türkiye'de son gelişmeleri değerlendirdiği haberini 'Türkiye: Muhalefet ittifakı devam etmeye kararlı' başlığı ile manşetinden okurlarına sundu.

In.gr ise 'Muhalefet, 14 Mayıs seçimlerinde Erdoğan'ın karşısına çıkacak ortak adayını Pazartesi günü açıklamayı planlıyor' dedi.


'Türkiye Seçimleri Öncesinde Erdoğan'ın Siyasi Muhalefetinde Çatlaklar' başlığını tercih eden The Wall Street Journal ise 'Merkez sağ parti, Türk lideri devirmek için ittifaktan çekildi' dedi.



Tanju Özcan'dan çarpıcı açıklama: Akşener'in çağrıda bulunduğu İmamoğlu ve Yavaş masum değil
Tanju Özcan'dan çarpıcı açıklama: Akşener'in çağrıda bulunduğu İmamoğlu ve Yavaş masum değil

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Altılı Masa'da yaşanan kriz sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özcan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayı için işaret ettiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın masum olmadığını belirterek, “Karşılıklı bir dayatma olduğunu düşünüyorum. Bir çok yerde 13’üncü cumhurbaşkanı diye ilan edenler oldu. Sayın Akşener, şu ana kadar bunların isimleri geçiyor. Niye 70 gün kala? Siyasi pazarlık var. Sayın Akşener’e iki belediye sinyal mi verdi ki Akşener bu isimleri söyledi. İki belediye başkanı da masum değil. Bütün Türkiye 1.5 yıldır cumhurbaşkanlığı adaylığı için PR çalışmasını biliyor” dedi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Meral Akşener
#Kemal Kılıçdaroğlu
2 saat önce
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Erdoğan'ın Altılı Masa'da yaşanan krizle ilgili sözleri dünya manşetlerinde: Muhalefet çöküşün eşiğinde
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