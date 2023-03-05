Erdoğan'ın Altılı Masa'da yaşanan krizle ilgili sözleri dünya manşetlerinde: Muhalefet çöküşün eşiğinde

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı sert açıklama ile muhalefet cephesinde meydana gelen çatlak Türkiye'de olduğu kadar dünya basınında da kendine geniş yer bulmaya devam ediyor. Bloomberg Akşener'in açıklaması sonrası '

Erdoğan karşıtı blok ortak aday yüzünden çöküşün eşiğinde