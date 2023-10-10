Erdoğan'ın 'Gazze' uyarısı İsrail ve ABD basınında geniş yankı uyandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, ''Üniversite, toplumun ve hayatın dışında değil, tam merkezindedir. Üniversiteler birer bilim yuvası olmasının yanında yeteneklerin keşfetmelerini sağlayan, kendi yetenekleri olan evrensel kurumlardır'' açıklamasında bulundu. 'Cadı avını dün gibi hatırlıyoruz' diyen Erdoğan, ''27 Mayıs darbesi öncesince üniversitelerin görev yapmak yerine vesayet planlarının bir parçası olarak kullanıldığını gördük. Daha yakın tarihte 28 Şubat döneminde ise hafızamıza yüksek öğretim adına utanç verici sahneler kazınmıştır. Okul ve inanç tercihi arasında zorlanan kızlarımızın yaşadığı zulmü asla unutamayız. Üniversitelerde bizzat hocalar kullanılarak başlatılan cadı avını dün gibi hatırlıyoruz'' ifadelerini kullandı.