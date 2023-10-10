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Dünya

Erdoğan'ın 'Gazze' uyarısı İsrail ve ABD basınında geniş yankı uyandırdı

Türkiye, Gazze-İsrail hattında tırmanın gerilimin düşürülmesi için diplomatik girişimlerini yoğunlaştırdı. İsrail medyasında barış çabalarına öncülük eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takındığı sakin tavır belirtilerek, "Erdoğan, barış konusunda baskı yapıyor. Herzog'u Gazze'nin toplu cezalandırılmaması konusunda uyardı" denildi. Öte yandan Amerikan medyasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine vurgu yapıldı.

Lokman Özdemir
14:45 . 10/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
, İsrail-Filistin çatışmasının başlamasının ardından yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Malezya, Lübnan, Mısır ve Katar, Erdoğan'ın temas kurduğu diğer ülkeler oldu.

Türkiye'nin silahların susturulmasına yönelik çabalarını gündeme getiren dünya basını, Ankara'nın barışcı rolüne dikkati çekti.

İsrail gazetesi: Erdoğan İsrail'i uyardı

İsrail merkezli The Times of Israel gazetesi,
"Erdoğan, Herzog'u Gazze'nin toplu cezalandırılmaması konusunda uyardı
" başlıklı haberinde şöyle dedi:
Erdoğan, Gazzelilere ayrım gözetmeksizin zarar veren adımların bölgedeki acıları ve şiddet sarmalını daha da artıracağı uyarısında bulundu.
Erdoğan, aynı zamanda bölgede barışın derhal yeniden tesis edilmesi için de baskı yapıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani ve Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile de görüştüğü notu paylaşıldı.

ABD medyası: Erdoğan ılımlı duruş sergiliyor

ABD merkezli Al-Monitor, "İsrail-Hamas savaşı şiddetleniyor, Erdoğan ılımlı duruş sergiliyor" diye yazdı.

Erdoğan'ın Gazze çatışmasında tarafsız bir tavır takındığı belirtilerek şunlar aktarıldı:

İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapmayı teklif etti. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ayrı telefon görüşmeleri yaptı.

Erdoğan, her iki lidere de Türkiye'nin sükunetin sağlanması için elinden geleni yaptığına dair güvence verdi.

Haberde, Türkiye'nin yaşananlar karşısındaki duruşuna övgüde bulunularak,
"Ankara, bu sakin ve ölçülü tonla yapıcı bir rol oynayabilir."
denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversite toplumun ve hayatın dışında değil tam merkezindedir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversite toplumun ve hayatın dışında değil tam merkezindedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, ''Üniversite, toplumun ve hayatın dışında değil, tam merkezindedir. Üniversiteler birer bilim yuvası olmasının yanında yeteneklerin keşfetmelerini sağlayan, kendi yetenekleri olan evrensel kurumlardır'' açıklamasında bulundu. 'Cadı avını dün gibi hatırlıyoruz' diyen Erdoğan, ''27 Mayıs darbesi öncesince üniversitelerin görev yapmak yerine vesayet planlarının bir parçası olarak kullanıldığını gördük. Daha yakın tarihte 28 Şubat döneminde ise hafızamıza yüksek öğretim adına utanç verici sahneler kazınmıştır. Okul ve inanç tercihi arasında zorlanan kızlarımızın yaşadığı zulmü asla unutamayız. Üniversitelerde bizzat hocalar kullanılarak başlatılan cadı avını dün gibi hatırlıyoruz'' ifadelerini kullandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Gazze
#İsrail
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