Erdoğan'ın 'Gazze' uyarısı İsrail ve ABD basınında geniş yankı uyandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Malezya, Lübnan, Mısır ve Katar, Erdoğan'ın temas kurduğu diğer ülkeler oldu.
Türkiye'nin silahların susturulmasına yönelik çabalarını gündeme getiren dünya basını, Ankara'nın barışcı rolüne dikkati çekti.
İsrail gazetesi: Erdoğan İsrail'i uyardı
ABD medyası: Erdoğan ılımlı duruş sergiliyor
ABD merkezli Al-Monitor, "İsrail-Hamas savaşı şiddetleniyor, Erdoğan ılımlı duruş sergiliyor" diye yazdı.
Erdoğan'ın Gazze çatışmasında tarafsız bir tavır takındığı belirtilerek şunlar aktarıldı:
İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapmayı teklif etti. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ayrı telefon görüşmeleri yaptı.
Erdoğan, her iki lidere de Türkiye'nin sükunetin sağlanması için elinden geleni yaptığına dair güvence verdi.