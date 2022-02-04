Dünya Erdoğanın Ukrayna ziyaretini dünya nasıl gördü?
AVRUPA

Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretini dünya nasıl gördü?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna gerilimi sürerken, resmi temaslarda bulunmak üzere Kiev'e gitti. Bu ziyaret dış basında geniş yer buldu. Haberlerde Erdoğan’ın arabuluculuk rolü vurgulandı. “Ziyaret, Türkiye’nin etkili bir bölgesel oyuncu statüsünden dolayı değil, aynı zamanda Ukrayna’ya karşı dostane yaklaşımından ileri geliyor” ifadelerine yer verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Erdoğanın Ukrayna ziyaretini dünya nasıl gördü?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Zelenskiy.

Saffet Özdemir

The Wall Street Journal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkesinin gelecek vadeden bir güç olarak rolünü savunmak amacıyla Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuk yapmaya çalıştığını ifade etti. Ayrıca bu hafta Kiev'e akın eden bir dizi yabancı liderin sonuncusu olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin, Türkiye'nin yükselen bir güç olarak rolünü öne sürerken krize bir çözüm bulma çabasının bir parçası olduğunu aktardı.

The Wall Street Journal.
The Wall Street Journal.

Forbes’de Ukrayna Cumhurbaşkanları Volodymyr Zelensky ve Türkiye Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda Kiev'de imzalanan anlaşmanın iş birliği için yeni ufuklar açacağı belirtildi.

Al-Monıtor, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kiev'e yaptığı ziyaretin “barışçıl ve diplomatik çözüm” için mevcut anlaşmaların rolünün altını çizdiğini vurguladı.

Comments.UA’de Erdoğan’ın ziyaretinin Rusya için bir sinyal olduğu vurgulandı. Kiev'deki Ulusal Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde Kıdemli Araştırma Görevlisi olan Mykola Zamikula'ya göre Türkiye, bir müzakere platformu olarak Ukrayna'ya yakışıyor. Bu durum sadece Türkiye’nin etkili bir bölgesel oyuncu statüsünden dolayı değil, aynı zamanda Ukrayna’ya karşı dostane yaklaşımından ileri geliyor.

Uluslararası siyaset bilimci, iş analisti Giorgi Kukhaleishvili ise analizlerini şöyle aktardı: “Siyasi açıdan bakıldığında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti, Minsk anlaşmalarının uygulanması konusunda Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde arabulucu olma girişimini dile getirmesi bakımından dikkat çekicidir.”

France 24 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çabalarının başarıya ulaşması durumunda NATO’da ağırlığının artacağına dikkat çekti.

France-24
France-24

Le Parisien France’da müteffikleri arasında kalan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kiev’de arabuluculuk rolü üstlendiğinin altı çizildi.

Guardian gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Moskova ile ilişkilerini sürdürürken Ukrayna'yı desteklemek için hassas bir dengeyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

The Guardian.
The Guardian.

Aljazeere’de kendi diplomatik yolunu takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Zelensky ile yaptığı görüşmenin barışçıl çabaları içerdiğine dikkat çekildi.

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