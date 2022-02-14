Dünya Erdoğanın ziyareti öncesi BAEden dikkat çeken açıklama Yeni bir sayfa açıyoruz
ORTADOĞU

Erdoğan’ın ziyareti öncesi BAE’den dikkat çeken açıklama: Yeni bir sayfa açıyoruz

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abu Dabi'ye ziyaretinin ikili ilişkilerde yeni olumlu bir sayfa açacağını belirtti.

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Haber Merkezi AA
Erdoğan’ın ziyareti öncesi BAE’den dikkat çeken açıklama: Yeni bir sayfa açıyoruz
Al Nahyan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Gargaş açıklamada, "Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Türkiye'ye ziyaretinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerde yeni olumlu bir sayfa açıyor." ifadelerini kullandı.

'İletişim kanallarını güçlendiremeye devam edeceğiz'

Bu ziyaretin, bölgenin istikrar ve refahını hedefleyen iş birliği köprülerini güçlendirmeye yönelik BAE'nin eğilimleriyle de uyumlu olduğuna işaret eden Gargaş, halkların refahının yanı sıra bölgenin kalkınma ve istikrarını desteklemek üzere BAE'nin dünya ülkeleri ile iletişim kanallarını güçlendirmeye devam edeceğine dikkati çekti.

BAE politikasının olumlu ve rasyonel olarak bölgesel kalkınma ile barışın lehine olduğunu ifade eden Gargaş, şunları kaydetti: "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abu Dabi'ye ziyareti de müreffeh bir geleceği garantilemek üzere bağlı kaldığımız bu doğrultuda gerçekleşiyor."

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın daveti üzerine, 14-15 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyarette bulunacak.

BAE Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine hazır: Kırmızı beyaza bürünen Burj Khalifa'da İstiklal Marşı okundu
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BAE Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine hazır: Kırmızı beyaza bürünen Burj Khalifa'da İstiklal Marşı okundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-BAE arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Erdoğan ayrıca, Dünya Fuarı "EXPO 2020 Dubai"ye giderek, "Türkiye Ulusal Günü" olarak belirlenen 15 Şubat'ta Türkiye sergi alanını ziyaret edecek.

​BAE Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine hazır: Kırmızı beyaza bürünen Burj Khalifa'da İstiklal Marşı okundu
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​BAE Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine hazır: Kırmızı beyaza bürünen Burj Khalifa'da İstiklal Marşı okundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) iki günlük bir ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde ülkede bulunan dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa Türk bayrağına büründü. Türkçe olarak 'Hoş geldiniz' yazısı yansıtılan binanın çevresinde de İstiklal Marşı okundu.


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