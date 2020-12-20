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Dünya Erivandaki anma yürüyüşünde dikkat çeken ayrıntı Paşinyanın her tarafını sardılar
ASYA

Erivan'daki anma yürüyüşünde dikkat çeken ayrıntı: Paşinyan'ın her tarafını sardılar

Erivan'da dün Dağlık Karabağ savaşında ölen askerler için anöa töreni düzenlendi.Bu sırada yürüyüş sırasında bir grup muhalif, "Hain Nikol" diye bağırarak, Başbakan'a yumurta fırlatmak istedi. Uzun zamandır düzenlenen protestolarla istifası istenen Paşinyan'ın halkın arasına katıldığı törende geniş güvenlik önlemleri alındı. Paşinyan'ın neredeyse bütün korumalarnın şemsiye içinde silah taşıdığı görüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Paşinyan yoğun güvenlik önlemleri ile anma yürüyüşüne katıldı.
Paşinyan yoğun güvenlik önlemleri ile anma yürüyüşüne katıldı.

Ermenistan'da, Dağlık Karabağ'daki savaşın sona ermesinin 40'ıncı gününde, hayatını kaybeden askerler için 19 Aralık itibarıyla üç günlük resmi yas ilan edildi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın hafta başında ilan ettiği yas kapsamında sabah saatlerinde başkent Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'ndan, Yerablur Askeri Mezarlığı'na bir anma yürüyüşü düzenlendi.

Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş sonunda ölen Ermeni askerlerin mezarlarına çiçekler bırakıldı. Ayrıca kentin diğer bazı bölgelerinde de askerler anısına etkinlikler gerçekleştirildi.

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PAŞİNYAN ZOR ANLAR YAŞADI

Bu sırada yürüyüş sırasında bir grup muhalif, "Hain Nikol" diye bağırarak, Başbakan'a yumurta fırlatmak istedi. Polis, Paşinyan'ı korumak ve protestocuları dağıtmak için büyük mücadele verdi.

Uzun zamandır düzenlenen protestolarla istifası istenen Paşinyan'ın halkın arasına katıldığı törende geniş güvenlik önlemleri alındı. Paşinyan'ın neredeyse bütün korumalarnın şemsiye içinde silah taşıdığı görüldü.

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