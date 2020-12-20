Erivan'daki anma yürüyüşünde dikkat çeken ayrıntı: Paşinyan'ın her tarafını sardılar

Ermenistan'da, Dağlık Karabağ'daki savaşın sona ermesinin 40'ıncı gününde, hayatını kaybeden askerler için 19 Aralık itibarıyla üç günlük resmi yas ilan edildi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın hafta başında ilan ettiği yas kapsamında sabah saatlerinde başkent Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'ndan, Yerablur Askeri Mezarlığı'na bir anma yürüyüşü düzenlendi.

Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş sonunda ölen Ermeni askerlerin mezarlarına çiçekler bırakıldı. Ayrıca kentin diğer bazı bölgelerinde de askerler anısına etkinlikler gerçekleştirildi.

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PAŞİNYAN ZOR ANLAR YAŞADI

Bu sırada yürüyüş sırasında bir grup muhalif, "Hain Nikol" diye bağırarak, Başbakan'a yumurta fırlatmak istedi. Polis, Paşinyan'ı korumak ve protestocuları dağıtmak için büyük mücadele verdi.

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Uzun zamandır düzenlenen protestolarla istifası istenen Paşinyan'ın halkın arasına katıldığı törende geniş güvenlik önlemleri alındı. Paşinyan'ın neredeyse bütün korumalarnın şemsiye içinde silah taşıdığı görüldü.

OYNAT 00:59 Karabağ hezimetinin ardından ilk kez dışarı çıkan Paşinyan'a dev protesto: Nikol haini! Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı Karabağ operasyonunun ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ilk kez halkla yüzleşti. Yerablur'da mezarlık ziyareti gerçekleştiren Paşinyan'ı halk 'Nikol haini' sloganlarıyla protesto etti. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:29 Ermenistan'da protestocuların öfkesi büyüyor: Paşinyan karşıtı eylemde 42 gösterici gözaltına alındı Ermenistan'ın başkenti Erivan'da hükümet binası önünde, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa etmesine yönelik gerçekleştirilen protestoda 42 gösterici kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. Paşinyan'ın istifa çağrılarına aldırmadan görevine devam etmesi nedeniyle muhalefet, sivil itaatsizlik eylemlerini sürdürüyor. BiP'te paylaş

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