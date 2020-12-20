Erivan'daki anma yürüyüşünde dikkat çeken ayrıntı: Paşinyan'ın her tarafını sardılar

Ermenistan'da, Dağlık Karabağ'daki savaşın sona ermesinin 40'ıncı gününde, hayatını kaybeden askerler için 19 Aralık itibarıyla üç günlük resmi yas ilan edildi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın hafta başında ilan ettiği yas kapsamında sabah saatlerinde başkent Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'ndan, Yerablur Askeri Mezarlığı'na bir anma yürüyüşü düzenlendi.
Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş sonunda ölen Ermeni askerlerin mezarlarına çiçekler bırakıldı. Ayrıca kentin diğer bazı bölgelerinde de askerler anısına etkinlikler gerçekleştirildi.
PAŞİNYAN ZOR ANLAR YAŞADI
Bu sırada yürüyüş sırasında bir grup muhalif, "Hain Nikol" diye bağırarak, Başbakan'a yumurta fırlatmak istedi. Polis, Paşinyan'ı korumak ve protestocuları dağıtmak için büyük mücadele verdi.
Uzun zamandır düzenlenen protestolarla istifası istenen Paşinyan'ın halkın arasına katıldığı törende geniş güvenlik önlemleri alındı. Paşinyan'ın neredeyse bütün korumalarnın şemsiye içinde silah taşıdığı görüldü.