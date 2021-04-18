Ermeni askerin yakınından Paşinyan’ın mezara çiçek bırakmasına engel

Azerbaycan'ın işgal altındaki Karabağ topraklarını kurtarması sonrası, Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'a ülkesinde öfke ve tepki dinmiyor.

Çiçek bırakmasını engelledi

Paşinyan, ülkenin Vayots Dzor bölgesindeki Getap kasabasını ziyaret etti. Karabağ savaşında ölen bir Ermeni askerinin mezarına çiçek bırakmak isteyen Paşinyan’a askerin ağabeyi önce tepki gösterdi, daha sonra da mezara çiçek bırakılmasını engelledi.

"SİZE İZİN VERMİYORUM GİDİN"

O anlar amatör kamera ile kayda alındı. Görüntülerde, Paşinyan’ın çiçek bırakmak için mezara yaklaştığı görülüyor. Askerin ağabeyi ise "Bu benim kardeşimin mezarı. Buna hakkım var ve size izin vermiyorum. Gidin" diyor.

ASKER YAKININI İKNA EDEMEDİ

Paşinyan’ın beraberinde ziyareti gerçekleştiren yetkililer, asker yakını ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Yerel medyada çıkan habere göre asker yakını Paşinyan'a öfkelenerek, "Hiçbir yetkili kardeşimin bedenini bulmak için yardımcı olmadı, aksine bu çabalarımıza müdahale ettiler" dediğini aktardı.

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KİLİSE PAPAZI TARAFINDAN DA KOVULMUŞTU

Paşinyan, geçen yıl Aralık ayında ilk kez halkla yüzleşmişti. Paşinyan, kilisede ölen askerleri için düzenlenen dini tören sırasında papaza elini uzatmıştı. Papaz, Paşinyan'a tepki göstererek elini vermemiş sonra da kapıyı göstererek çıkmasını istemişti.

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