Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Ermeni askerin yakınından Paşinyanın mezara çiçek bırakmasına engel
ASYA

Ermeni askerin yakınından Paşinyan’ın mezara çiçek bırakmasına engel

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Karabağ Savaşı'nda ölen Ermeni askerin mezarına çiçek bırakmak isterken tepkiyle karşılaştı. Asker yakını, "Size izin vermiyorum" diyerek Paşinyan'ın çiçek bırakmasını engelledi.

Haber Merkezi DHA
Ermeni askerin yakınından Paşinyan’ın mezara çiçek bırakmasına engel
Paşinyan'ın mezara çiçek bırakması, ölen Ermeni askerin yakınları tarafından engellendi.

Azerbaycan'ın işgal altındaki Karabağ topraklarını kurtarması sonrası, Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'a ülkesinde öfke ve tepki dinmiyor.

Çiçek bırakmasını engelledi

Paşinyan, ülkenin Vayots Dzor bölgesindeki Getap kasabasını ziyaret etti. Karabağ savaşında ölen bir Ermeni askerinin mezarına çiçek bırakmak isteyen Paşinyan’a askerin ağabeyi önce tepki gösterdi, daha sonra da mezara çiçek bırakılmasını engelledi.

"SİZE İZİN VERMİYORUM GİDİN"

O anlar amatör kamera ile kayda alındı. Görüntülerde, Paşinyan’ın çiçek bırakmak için mezara yaklaştığı görülüyor. Askerin ağabeyi ise "Bu benim kardeşimin mezarı. Buna hakkım var ve size izin vermiyorum. Gidin" diyor.

ASKER YAKININI İKNA EDEMEDİ

Paşinyan’ın beraberinde ziyareti gerçekleştiren yetkililer, asker yakını ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Yerel medyada çıkan habere göre asker yakını Paşinyan'a öfkelenerek, "Hiçbir yetkili kardeşimin bedenini bulmak için yardımcı olmadı, aksine bu çabalarımıza müdahale ettiler" dediğini aktardı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a soğuk duş: Mezara çiçek bırakmasını engellediler
OYNAT 00:59
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a soğuk duş: Mezara çiçek bırakmasını engellediler
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ savaşında ölen Ermeni askerin mezarına çiçek bırakmak isterken, askerin ağabeyinin tepkisiyle karşılaştı. Ağabey, Paşinyan'a size izin vermiyorum' diyerek çiçek bırakmasını engelledi.

KİLİSE PAPAZI TARAFINDAN DA KOVULMUŞTU

Paşinyan, geçen yıl Aralık ayında ilk kez halkla yüzleşmişti. Paşinyan, kilisede ölen askerleri için düzenlenen dini tören sırasında papaza elini uzatmıştı. Papaz, Paşinyan'a tepki göstererek elini vermemiş sonra da kapıyı göstererek çıkmasını istemişti.

Niye geldin Paşinyan: Papaz kiliseden kovdu
DÜNYA
Niye geldin Paşinyan: Papaz kiliseden kovdu

Erivan'daki anma yürüyüşünde dikkat çeken ayrıntı: Paşinyan'ın her tarafını sardılar
DÜNYA
Erivan'daki anma yürüyüşünde dikkat çeken ayrıntı: Paşinyan'ın her tarafını sardılar

Karabağ hezimetinin ardından ilk kez dışarı çıkan Paşinyan'a dev protesto: Nikol haini!
OYNAT 00:59
Karabağ hezimetinin ardından ilk kez dışarı çıkan Paşinyan'a dev protesto: Nikol haini!
Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı Karabağ operasyonunun ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ilk kez halkla yüzleşti. Yerablur'da mezarlık ziyareti gerçekleştiren Paşinyan'ı halk 'Nikol haini' sloganlarıyla protesto etti.


Abone Ol Google News
Liderle aradaki fark iki oldu

Liderle aradaki fark iki oldu

Fenerbahçe, BAY geçeceği haftada kritik virajı döndü.
Golden önce faul var mı?

Golden önce faul var mı?

Başakşehir'in golü öncesi faul tartışması yaşandı.
Rsuyadan bir hamle daha

Rsuya'dan
bir hamle daha

​Çekya'nın 20 diplomatını istenmeyen kişi ilan etti.
Tablo ciddi!

Tablo ciddi!

​Ölü sayısı arttı, vaka sayısı düştü.
Tedbirler sonuç verdi

Tedbirler sonuç verdi

​Bakan Koca, kritik haritayı yayınladı.
Bir sağlık üssü daha

Bir sağlık üssü daha

​Amasya Valisi 600 yataklı şehir hastanesinin müjdesini verdi.

İki ay içinde<br>teslim müjdesi

İki ay içinde
teslim müjdesi

​Malatya'daki depremzedeler için inşa edildi.

​Kaza sonrası öldüresiye dövülen şahsın anlattıkları şoke etti.

​Türk bilim insanlarından dünyada ses getirecek çalışma.
7 kişiyle <br>sahaya çıktılar

7 kişiyle
sahaya çıktılar

COVID, futbol dünyasını da olumsuz etkiliyor.

Çaresiz kalınca<br>hastaneye götürdü

Çaresiz kalınca
hastaneye götürdü

Sindirim sistemi ve akciğerinde enfeksiyon tespit edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.