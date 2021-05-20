Ermeni askerler Azerbaycan vatandaşlarına karşı işledikleri suçları itiraf etti

Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 20 Ekim 2020 tarihinde Füzuli ilinin Melikcanlı köyünde Azerbaycan askerleri tarafından gözaltına alına Ermenistanlı asker Ludvik Mkrtiçyan’ın Azerbaycanlı sivillere karşı işlediği suçları itiraf ettiği belirtildi.

Mkrtiçyan’ın Temmuz 1991'de silahlı Ermeni çetelerine katılarak “Hocalı” yakınlarındaki Ballıca Ormanında rehin alınan Azerbaycanlı sivillere ve 13 Eylül 1999’da Goranboy iline bağlı Tapkarakoyunlu köyünde rehin alınanlara Ermenistan Özel Servisi ile birlikte işkencede bulunduğunu itiraf ettiği aktarıldı.

DÜNYA Azerbaycan'dan Ermenistan'a Karabağ uyarısı: Topraklarımızda asker konuşlandırmaya son verin

Mkrtiçyan’ın ayrıca, Hocavend ve Ağdere’de ve Şuşa hapishanesinde esir aldıkları 11 Azerbaycan vatandaşına işkencede bulunduklarını itiraf ettiği vurgulandı.

DÜNYA Ermenistan Karabağ’a gizlice asker gönderiyor iddiası

3 Ekim 2020'de keşif operasyonları yürüten Azerbaycan askerleri tarafından gözaltına alınan diğer Ermeni asker Alyoşa Hosrovyan’ın da 1993-1994 yıllarında Şuşa hapishanesinde tutulan Azerbaycan askerlere işkence ettiğini söylediği kaydedildi.

Başsavcılık, tutuklanan 2 Ermeni asker hakkındaki iddianamenin incelenmek üzere Bakü Askeri Mahkemesine gönderildiğini duyurdu.

REKLAM