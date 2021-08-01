Ermenistan'dan yeni provokasyon: Nahçıvan’daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1 Ağustos yerel saatle 03.45 civarında Azerbaycan-Ermenistan sınırının bulunduğu ve Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Sederek iline bağlı Heyderabad yerleşkesindeki Azerbaycan mevzilerinin, Ermeni askerleri tarafından ateş altına alındığı aktarıldı.

Ermenistan mevzilerine karşı ateş açıldığı, Azerbaycan askerleri arasında ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

Bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu belirtildi.

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