Dünya Ermenistandan yeni provokasyon Nahçıvandaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar
ASYA

Ermenistan'dan yeni provokasyon: Nahçıvan’daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar

Ermenistan askerlerinin Nahçıvan’da Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açtığı bildirildi

Haber Merkezi İHA
Ermeni askerleri, Nahçıvan’daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1 Ağustos yerel saatle 03.45 civarında Azerbaycan-Ermenistan sınırının bulunduğu ve Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Sederek iline bağlı Heyderabad yerleşkesindeki Azerbaycan mevzilerinin, Ermeni askerleri tarafından ateş altına alındığı aktarıldı.

Ermenistan mevzilerine karşı ateş açıldığı, Azerbaycan askerleri arasında ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

Bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu belirtildi.

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