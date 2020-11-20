Ermeni General Hakobyan: Karabağ Savaşı sırasında Rus yapımı İskender füzeleri fırlattık

Ermenistan’ın eski Genelkurmay Başkanı olan ve Karabağ Savaşı sırasında Savunma Bakanlığı Baş Askeri Müfettişi olarak görev yapan General Movses Hakobyan, görevinden istifa ettikten sonra itiraflarda bulundu.

Rus askeri yardımının itirafı

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da gazetecilere konuşan Hakobyan, Rus yapımı balistik İskender füzelerini kastederek "Nerede olduğunu söylemeyeceğim ama savaş sırasında kullanıldı" dedi. Ermeni generalin sözleri, 44 gün süren savaşın ardından Azerbaycan karşısında yenilgiye uğrayan Ermeni kuvvetlerine, Rus askeri yardımının ilk itirafı olma özelliğini taşıyor.

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İfade vermeye çağrıldı

Ermenistan Başsavcılığı, Hakobyan'ın iddialarını araştıracağını açıkladı. Ermeni general, açıklamalarının ardından, ifadesinin alınması için Ermenistan Özel Soruşturma Servisi tarafından çağrıldı.