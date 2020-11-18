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Dünya Ermeni generalden şok itiraf 10 bin asker kaçtı
ASYA

​Ermeni generalden '10 binden fazla asker kaçtı' itirafı!

Ermeni generalden şok itiraf: 10 bin asker kaçtı!

Azerbaycan ordusu tarafından tarihi kayba uğrayarak 28 yıldır işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ bölgesinden çekilmek zorunda kalan Ermenistan ordusuna ilişkin bir çarpıcı itiraf daha geldi. Karabağ'daki askeri operasyonlara katılan çok sayıda askerin mevzilerden kaçtığı iddialarını doğrulayan Tümgeneral Levon Stepanyan, sayının ise aralarında çok sayıda subay da olmak üzere on binden fazla olduğunu belirtti. Stepyan, cephe hattından kaçan askerler için alternatif cezalandırma yöntemlerinin uygulanması gerektiğini de dile getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Azerbaycan'ın cephe hattında ağır kayıp verdirdiği Ermenistan ordusundan 10 binden fazla asker kaçtı.
Azerbaycan'ın cephe hattında ağır kayıp verdirdiği Ermenistan ordusundan 10 binden fazla asker kaçtı.

27 Eylül'de başlattığı saldırılar sonrasında Azerbaycan ordusu tarafından ağır bir mağlubiyete uğrayan ve cephe hattında bir aydan fazla süren çatışmalarda verdiği tarihi kayıplar sonrası geçtiğimiz günlerde Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın imzaladığı bildiri ile işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'dan çekilme kararı alan Ermenistan ordusunda sular durulmuyor.

ERMENİ GENERALDEN İTİRAF!

Azerbaycan ordusu ile girdiği çatışmalarda milyarlarca dolarlık askeri araç ve gerecin yanı sıra çok sayıda personelini de kaybeden Ermenistan ordusu yapılan anlaşma gereği 28 yıldır işgal altında tuttuğu Azerbaycan'a ait Dağlık Karabağ bölgesinden kademeli olarak geri çekilirken, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı ve ülkenin eski Askeri Komiseri Tümgeneral Levon Stepanyan'dan ise çok çarpıcı bir itiraf geldi.

Tümgeneral Levon Stepanyan

ON BİNDEN FAZLA ASKER KAÇTI

Karabağ'daki askeri operasyonlara katılan çok sayıda askerin mevzilerden kaçtığı iddialarını doğrulayan Stepanyan, aralarında çok sayıda subayın da olduğu 10 binden fazla askerin cephe hattından kaçtığını belirtti.

CEZALANDIRILMALILAR

''Böyle bir durumda ne yapmalıyız? Tabii ki kimse affedilemez. Öte yandan, bu kadar çok insanı kovuşturmak imkansız.'' diyen Stepanyan, "Öyleyse alternatif cezalandırma yolları bulunmalı. Hükümet bu davalara şimdi göz yumarsa, o zaman daha kötü olur." dedi.

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