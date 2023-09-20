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Ermeni silahlı gruplar teslim oldu seferler normale döndü: İran, Azerbaycan ve Ermenistan'a uçuşları yeniden başlattı

Karabağ'da başlatılan antiterör operasyonu nedeniyle Azerbaycan ve Ermenistan'a uçuşları kısa bir süreliğine askıya alan İran Sivil Havacılık Kurumu, uçuşların yeniden başladığını duyurdu.

18:33 . 20/09/2023 Çarşamba
AA
İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a uçuşlar yeniden başladı.

İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a uçuşlar yeniden başladı.

İran, kısa süreli askıya aldığı Azerbaycan ve Ermenistan'a uçuşların yeniden başladığını duyurdu.

Yarı resmi İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, "Barış ve ateşkes haberlerinin ardından İran ile iki ülke Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki uçuşlar yeniden başladı." dedi.

İran Sivil Havacılık Kurumu, dün geceden itibaren Azerbaycan ve Ermenistan'a uçuşları kısa bir süreliğine askıya aldığını duyurmuştu.

Karabağ'da antiterör operasyonu

Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda, "Ermeni sabotajcılar" tarafından yola döşenen mayının infilak etmesi sonucu 4'ü polis 6 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla dün lokal antiterör operasyonu başlatmıştı.

Ağır kayıplar veren Ermeni silahlı grupların, Azerbaycan'ın talepleri doğrultusunda silah bırakmayı ve bölgenin silahsızlandırılmasını kabul etmesi üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı da bugün antiterör operasyonunun durdurulduğunu açıkladı.



#Antiterör operasyonu
#İran
#Ermenistan
#Azerbaycan
38 dakika önce
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