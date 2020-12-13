Ermeni silahlı grupların saldırısı sonucu 4 Azerbaycan askeri şehit düştü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Devlet Güvenlik Servisi, Dağlık Karabağ'daki Hadrut kasabası civarında son günlerde yaşanan ateşkes ihlalleriyle ilgili ortak açıklama yayımladı.
Açıklamada, Ermenistan güçlerinin bölgeyi terk etmek yerine savaş mevzileri oluşturdukları ve son günlerde Azerbaycanlı sivil ve askerlere karşı terör ve sabotaj eylemlerinde bulundukları bildirildi.
Son bir haftada 4 asker şehit düştü
Ermenistan güçlerinin Hocavend'in Sur köyünde görevli Azerbaycan askerlerine ani saldırı gerçekleştirerek 3 askeri şehit ettikleri, 2 kişiyi ise yaraladıkları ifade edildi.
Açıklamada, 8 Aralık'ta Hadrut kasabası yakınlarında iletişim ekipmanları montajı gerçekleştirilen Azerbaycanlılara saldırı düzenleyen Ermenistan güçlerinin, 1 askeri şehit ettiği, mobil operatör şirketlerinden birinde çalışan 1 sivili ise yaraladığı belirtildi.
Saldırılar cevapsız kalmadı
Saldırılar üzerine Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinin bölgede terörle mücadele operasyonu düzenlemek zorunda kaldığı kaydedildi. Ermenistan'a üçlü bildirinin gereğinin yerine getirerek ateşkese uyma ve provokasyonlardan çekinme uyarısında bulunuldu.