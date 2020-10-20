Ermeni sözcüden yenilgiye kılıf: Geri çekilmek yenilgi değildir

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda bugüne kadar 78 yerleşim yeri Ermenistan işgalinden kurtarıldı. Ermenistan ordusu, Azerbaycan ordusunun üstünlüğü karşısında çaresiz kalıp mevzilerini terk ederken Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan’dan itiraf gibi bir açıklama geldi.

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‘Daha önce de çekildik’

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, geri çekilmelerinin bir yenilgi olmadığını söyledi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hovhannisyan, “Geri çekilme bir yenilgi değil, 1918, 1941'de geri çekilme oldu. 1992'de de bir geri çekilme vardı. Ancak tüm bu durumlarda sonunda bir zafer vardı. Başka bir zafer daha olacak” dedi.



