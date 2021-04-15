Ermeni ve Yunan lobisi Türksat 5B uydusunun fırlatılmasını engellemeye çalışıyor

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'daki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon karşısında hezimete uğrayan Ermenistan tarafı, Azerbaycan'a verilen destek nedeniyle Türkiye’ye karşı adımlar atmaya devam ediyor.

Türksat 5A'dan sonra 5B için de baskı yapıyorlar

Ermeni lobisi, Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek vermesini gerekçe göstererek Türksat 5A uydusunu fırlatacak olan SpaceX firmasına baskı yapmış, şirketin sahibi Elon Musk’tan anlaşmayı iptal etmesini istemişti.

Türkiye'ye karşı Yunan-Ermeni iş birliği

Hiçbir etkisi olmayan bu girişimin bir benzerini Ermeni lobisi şimdi de yanına Yunan örgütleri de alarak tekrarlıyor.

5A'dan sonra Türksat 5B uydusunu da Haziran'da fırlatması beklenen SpaceX'e Yunan Amerikan Liderlik Konseyi ve Amerika Ermeni Ulusal Komitesi bir mektup gönderdi.

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Federal Havacılık İdaresi'ne mektup gönderdiler

ABD Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Federal Havacılık İdaresi'ne gönderilen mektupta, 'uydunun tehlikeli bir askeri uygulama' için kullanılacağı iddiasında bulunuldu ve fırlatmanın gerçekleştirilmemesi istendi.

DÜNYA Ermeni lobisinden Elon Musk’a baskı: Türksat uydularını fırlatmayın