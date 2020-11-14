​Ermeniler Kelbecer'deki son günlerinde evleri ve ormanlık alanları ateşe verdi.

Görüntülerde sadece evlerin değil, okul binaları ve ağaçların da yakılması yer alıyor.

Kelbecer'in farklı bölgelerinde yaşayan Ermeniler ayrılmadan önce bazı yapıları ateşe verdi, bazı yapıları da tahrip etti.

Kayıtlarda Ermenilerin, Azerbaycanlıların 27 yıl önce neredeyse hiçbir eşyasını götüremeden terk ettiği evlerden sağlam kalanları çatısından kapı penceresine kadar sökerek ateşe verdikleri görülüyor.

Görüntülerde sadece evlerin değil, okul binaları ve ağaçların da yakılması yer alıyor.

OYNAT 00:57 Azerbaycan ordusu tarafından hezimete uğratılan Ermenistan, işgal ettiği topraklardan çekiliyor: Kelbecer boşaltıldı Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya ile Dağlık Karabağ'da 44 gün süren çatışmaların sona erdirilmesi kapsamında imzaladığı anlaşmanın ardından Kelbecer ilçesini terk etmeye başladı. BiP'te paylaş

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Azerbaycan'ın batısında, Ermenistan sınırında, Dağlık Karabağ'ın kuzeybatısındaki Kelbecer 1993'te işgal edilmişti.

Kelbecer'in kent merkezi ve 128 köyünde yaşayan yaklaşık 60 bin Azerbaycanlı, evlerini terk etmek zorunda kalarak ülkenin farklı bölgelerine yerleşmişti.

Ermenistan, işgalden önce Ermeni nüfusun bulunmadığı Kelbecer'e farklı bölgelerden Ermenileri getirerek yasa dışı şekilde iskan ettirmişti.

Rusya'nın ara buluculuğunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında 10 Kasım'da yapılan anlaşma gereği Ermenistan ordusunun 15 Kasım'da Kelbecer'i terk etmesi gerekiyor. Ermeniler, anlaşma ilan edildiği günden itibaren Kelbecer'deki yapılara zarar vermeye başlamıştı.

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