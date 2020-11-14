​Ermeniler Kelbecer'deki son günlerinde evleri ve ormanlık alanları ateşe verdi.

Kelbecer'in farklı bölgelerinde yaşayan Ermeniler ayrılmadan önce bazı yapıları ateşe verdi, bazı yapıları da tahrip etti.
Kayıtlarda Ermenilerin, Azerbaycanlıların 27 yıl önce neredeyse hiçbir eşyasını götüremeden terk ettiği evlerden sağlam kalanları çatısından kapı penceresine kadar sökerek ateşe verdikleri görülüyor.
- Görüntülerde sadece evlerin değil, okul binaları ve ağaçların da yakılması yer alıyor.
Kelbecer'in kent merkezi ve 128 köyünde yaşayan yaklaşık 60 bin Azerbaycanlı, evlerini terk etmek zorunda kalarak ülkenin farklı bölgelerine yerleşmişti.
Ermenistan, işgalden önce Ermeni nüfusun bulunmadığı Kelbecer'e farklı bölgelerden Ermenileri getirerek yasa dışı şekilde iskan ettirmişti.
Rusya'nın ara buluculuğunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında 10 Kasım'da yapılan anlaşma gereği Ermenistan ordusunun 15 Kasım'da Kelbecer'i terk etmesi gerekiyor. Ermeniler, anlaşma ilan edildiği günden itibaren Kelbecer'deki yapılara zarar vermeye başlamıştı.