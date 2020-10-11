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ASYA

Ermeniler sivil yerleri vurmaya devam ediyor: Bu ateşkes uygulanamaz!

Bu ateşkes uygulanamaz

Moskova’daki 11 saatlik Karabağ pazarlığından ‘insani ateşkes’ çıktı. Ermenistan daha ilk dakikalarda sivillere bomba yağdırarak ateşkesin uygulanamayacağını ortaya koydu. Azerbaycan ordusu, Bakü’den gelecek talimatla tüm bölgeleri temizlemek için emir bekliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ermeniler sivil yerleri vurmaya devam ediyor.
Ermeniler sivil yerleri vurmaya devam ediyor.

Azerbaycan ve Ermenistan’a arasında önceki gün Moskova’da varılan ateşkes Ermenilerin saldırıları sonrası uygulamaz hale geldi. Ermenistan ordusu Hadrut ,Terter, Ağdam, Füzuli, Ağcabedi ve Goranbo'da yerleşim birimlerini yoğun ateş altına aldı. Füzelerin isabet ettiği bölgelerde büyük yıkım meydana geldi.

Azerbaycan ordusu, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'ın topçu bataryalarını havaya uçurdu
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Azerbaycan ordusu, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'ın topçu bataryalarını havaya uçurdu
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ateşkesi kasıtlı olarak ihlal eden Ermenistan güçlerine ait topçu birliğinin imha edilme anlarına ilişkin görüntü paylaştı.


FÜZELERLE ŞEHİRLERİ VURDULAR

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 12.00'da ateşkes ilan edilmesi yönündeki mutabakata rağmen Ermenistan ordusunun cephenin Ağdere-Terter ve Fuzuli-Cebrail yönlerinde saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. Açıklamada, bazı sivil yerleşim birimlerinin de Ermenistan ordusu tarafından top atışına tutulduğu kaydedildi. Saldırı girişiminin Azerbaycan ordusunca başarıyla engellendiği, Ermenistan ordusuna karşılık verildiği ifade edildi.

ATEŞKES İÇİN SÜRE YOK

Azerbaycan’dan yapılan açıklamalara göre cenazelerin ve esirlerin değişimi için ilan edilen ateşkes için süre tayin edilmedi. Cephe hattındaki ölü ve yaralıların tahliyesi Uluslararası Kızıl Haç Komitesi tarafından yürütülecek. Ermeni tarafının kayıpları binlerle ifade edildiği için sürecin uzayacağı belirtiliyor.

OPERASYON YENİDEN BAŞLAR

Ermenistan ateşkese rağmen Ağdere, Terter, Fuzuli ve Cebrail’e bomba yağdırdı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, “Ateşkes geçici Ermeniler çekilmeden barış gelmez” dedi. Dışişleri Bakanı Bayramov ise resti çekti: Ateşkese uyulmadı. Gerçek adımlar atılmazsa operasyon başlar.

Ermenistan ateşkesi deldi Azerbaycan ordusu affetmedi: SİHA'lar tek tek yok etti
DÜNYA
Ermenistan ateşkesi deldi Azerbaycan ordusu affetmedi: SİHA'lar tek tek yok etti

FOSFOR İÇEREN SİS ROKETLERİ ATILIYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun, yerleşim yerlerine yönelik beyaz fosfor içeren sis roketleri fırlattığını bildirdi. Berde kentindeki Askeri Enformasyon Merkezi adına basın açıklaması yapan İlnur Kasanov, Ermenistan'ın 27 Eylül'den bu yana Azerbaycan'ın yerleşim merkezlerine yönelik saldırılarda kullandığı mühimmat ve silahlar hakkında açıklamalarda bulundu.

15 KENT HEDEF ALINDI

Kasanov, Ermenistan silahlı güçlerinin aralıksız şekilde Dağlık Karabağ'a yakın konumda bulunan Ağdem, Ağdaş, Ağcabedi, Berde, Beylegan, Cebrayl, Goranboy, Naftalan, Fuzuli, Terter, Şemkir, Zerdeb, Yevlah, Genje ve Mingeçevir kentlerini hedef aldığını ifade etti. Ermenistan'ın sivilleri hedef alan bölgelere yönelik saldırılarında kullandığı silahlara değinen Kasanov, "122 milimetrelik 2 adet D-4 beyaz fosfor içeren sis roketleri Terter kentinin Eskipara köyü ile Fuzuli kentinin Arayatlı köyüne düştü." dedi.

Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan Ermenistan askerlerine yalvardı: Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız
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Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan Ermenistan askerlerine yalvardı: Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız
Ermenistan ordusu, bugün yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen sivil yerleşim yerlerine saldırmaya devam ediyor. Gazeteci Ceyhun Aşirov'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan'ın Hadrut bölgesinden kaçan, savaşmak istemeyen Ermenistan askerlerine yalvararak, 'Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız' dediği görülüyor.


Geri püskürtüldü

  • Geçici ateşkese rağmen Cebrail ve Hadrut’u yeniden işgal etmek için saldırı düzenleyen Ermenistan ordusu geri püskürtüldü. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin Tuğ köyü yönünden Hadrut’a, Aragül ve Banazur yönünden Cebrail’e saldırmaya çalıştığını açıkladı. Azerbaycan ordusunun önleyici tedbirleri neticesinde Ermenistan güçleri çok sayıda insan gücü ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldı. Azerbaycan güçleri, Ermenistan güçlerinin ilerlemesini engelledi ve tuzağa düşürdü, 38 Ermenistan askeri öldürüldü, 2 Grad füze sistemi, 7 top ve 2 mühimmat kamyonu imha edildi.

Azerbaycan ordusu, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'ın uçaksavar sistemlerini havaya uçurdu
OYNAT 00:29
Azerbaycan ordusu, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'ın uçaksavar sistemlerini havaya uçurdu
Azerbaycan ordusunun, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha ettiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, zırhlı araçların nokta atışıyla tek tek imha edildiği görülüyor.


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