Ermenistan 3 yıldır ağır silahlarını Karabağ'da tutuyor: İHA görüntüleriyle kanıtlandı

İkinci Karabağ Savaşı sonrasında Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri gereği, Ermenistan ordusunun bölgeden çekilmesi gerekiyordu. Ermenistan, o dönemde bazı birliklerini Karabağ'dan çıkarsa da geride çok sayıda ağır silah ve mühimmat bıraktı.

Ermenistan'ın Karabağ'da kurduğu ve desteklediği sözde rejim ile buradaki Ermeni silahlı gruplarının aradan geçen 3 yılda ağır silahlarını Azerbaycan'a karşı kullanmak üzere hazır tuttuğu, Azerbaycan ordusunun İHA'larının kamera kayıtlarına yansıdı.

Azerbaycan ordusunun dün başlattığı lokal antiterör operasyonunda 20'ye yakın askeri araç, 40'tan fazla top, 30'dan fazla havan topu, 2 uçaksavar sistemi ve 6'dan fazla elektronik harp istasyonu imha edildi. Söz konusu araç ve silahların imhasına ilişkin görüntülerden bazıları Azerbaycan Savunma Bakanlığınca paylaşıldı.

Paylaşılan görüntülerden birinde, atış için hazır duruma getirilmiş uzun menzilli topçu bataryalarının nokta atışıyla imha edilmesi yer alıyor.

Bir diğer görüntüde Ermeni silahlı gruplarının havan topu ateş noktalarının, mevzi ve istihkamlarının imha edilmesi yer alırken, bir başka görüntüde Ağdere ilinde konuşlu kışlanın vurulmadan önceki ve sonraki hali görülüyor.





Azerbaycan makamlarının açıkladığı verilere göre, Karabağ'da sözde rejime bağlı, sayısı 10 bini aşkın Ermeni silahlı güç bulunuyor. Verilere göre bu güçler yüzden fazla tank ve diğer zırhlı araçlara, yaylım ateşli roket sistemleri de dahil olmak üzere 200'den fazla ağır topçu silahına ve 200'den fazla havan sistemine sahip.

Azerbaycan'ın Karabağ'da anayasal yapıyı tesis için başlattığı antiterör operasyonu

44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı sonrası Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde rejimin attığı adımlar, tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Sözde rejim, son günlerde bulundukları bölgede, Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri ve sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu.

Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya ve arazilere mayın döşemeye devam etti.

Azerbaycan'dan gelen, sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda, 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması tansiyonu daha da yükseltti.

Son olarak 19 Eylül'de Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda mayının üzerinden geçen Azerbaycan devlet kurumuna ait kamyondaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine giden polis aracının da başka bir mayının üzerinden geçmesi sonucu 4 polis şehit oldu. Bunun üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla lokal antiterör operasyonu başlattı.



