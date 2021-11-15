Dünya Ermenistan askerleri Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtı Bir askeri kamyon hasar aldı
ASYA

Ermenistan askerleri Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtı: Bir askeri kamyon hasar aldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin çeşitli yönlerden Kelbecer ilindeki Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtığını duyururken, Azerbaycan ordusuna ait bir askeri kamyonun hasar aldığı öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA
Ermenistan askerleri Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtı: Bir askeri kamyon hasar aldı
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün gece saatlerinde Basarkeçer ilinin Yukarı Şorca’daki mevzilerindeki Ermenistan askerlerinin, Kelbecer ilinin Zeylik ve Yellice yönünde bulunan Azerbaycan Ordusu'nun mevzilerine keskin nişancı ve çeşitli silahlar kullanarak yoğun şekilde ateş açtığı belirtildi.

Bu sabah, Azerbaycan ordusunun ikmal kamyonu ve bu yönde altyapı çalışmaları yapan birliklere de Ermeni askerleri tarafından ateş açıldığı da bildirilirken, Azerbaycan askerleri tarafından derhal müdahalede bulunulduğu ve gerekli önlemlerin alındığı açıklandı.

Açıklamada, ateş edilen askeri kamyonun hasar aldığı belirtilirken, Azerbaycan askerlerinin yaralanmadığı ve koşulların askerlerin kontrolü altında olduğu aktarıldı.
Bakanlık, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerginliklerin tüm sorumluluğunun Ermenistan’a ait olduğunu belirtti.

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