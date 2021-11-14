Dünya Ermenistan rahat durmuyor Sniperlar ile Azerbaycan askerlerine saldırdılar
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Ermenistan rahat durmuyor: Sniper'lar ile Azerbaycan askerlerine saldırdılar

Ermenistan askerlerinin Kelbecer ilinde Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtı. Sniper ve çeşitli silahlarla yapılan saldırıya Azerbaycan askerleri tarafından sert karşılık verilirken olay sonrası herhangi bir kaybın olmadığı, durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu kaydedildi.

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Haber Merkezi İHA
Ermenistan askerleri Kelbecer’de Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açtı
Foto/arşiv

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, öğle saatlerinde Basarkeçer ilinin Yukarı Şorca yerleşimindeki mevzilerde bulunan Ermenistan askerlerinin, Kelbecer bölgesindeki Zeylik yerleşimi yönünde bulunan Azerbaycan askerlerine sniper ve çeşitli silahlarla ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan askerleri tarafından derhal müdahalede bulunulduğu ve gerekli önlemlerin alındığı aktarıldı.

Azerbaycan askerleri arasında herhangi bir kayıp olmadığı, durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu kaydedildi.

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Azerbaycan'ın düşman işgalinden kurtardığı Şuşa şehrinde bu sabah, Ermenistan güçlerinden bir militanın attığı el bombası neticesinde 3 Azerbaycan askeri yaralandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde militanın araçla Azerbaycan askerlerinin bulunduğu alana yaklaşıp, araçtan inerek el bombasını attığı anlar yer alıyor.

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