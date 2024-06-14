Ermenistan askerleri yine provokasyon peşinde

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada saldırıların gün içerisinde farklı zaman dilimlerinde ve köylere yapıldığı belirtilirken, Azerbaycan ordusunun da karşılık verdiği kaydedildi.