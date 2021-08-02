Ermenistan ateşkese uymuyor: Nahçıvan'daki Azerbaycan askerlerine yine ateş açtı

Ekonomi

Yangın olan bölgelerden TARSİM’e 431 adet hasar ihbarı geldi

Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, ülkemizin çeşitli noktalarında meydana gelen yangınlar sebebiyle sigortalı üretici ve yetiştiricilerden toplam 431 adet hasar ihbarı alındığı ve söz konusu ihbarların ağırlıklı olarak hayvan hayat sigortaları olmak üzere, bitkisel ve sera sigortaları branşlarına ait olduğu belirtildi.