Dünya Ermenistan ateşkese uymuyor Nahçıvandaki Azerbaycan askerlerine yine ateş açtı
ASYA

Ermenistan ateşkese uymuyor: Nahçıvan'daki Azerbaycan askerlerine yine ateş açtı

Ermenistan askerlerinin Nahçıvan’da Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

Haber Merkezi İHA
Ermenistan ateşkese uymuyor: Nahçıvandaki Azerbaycan askerlerine yine ateş açtı
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2 Ağustos yerel saatle 03.27 civarında Azerbaycan-Ermenistan sınırının bulunduğu Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Sederek ilinin Heyderabad yerleşkesindeki Azerbaycan mevzilerinin, Ermeni askerleri tarafından ateş altına alındığı belirtildi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermeni askerlerinin ateşine karşılık verildiği, olayda Azerbaycan askerleri arasında ölen veya yaralanan olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı.

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