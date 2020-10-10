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Ermenistan ateşkesi ihlal edince Azerbaycan ordusu füze sistemlerini yok etti

Ermenistan ateşkesi deldi Azerbaycan ordusu affetmedi: SİHA'lar tek tek yok etti

Azerbaycan, Moskova’da yapılan toplantı sonrası çıkan ateşkes kararı ile operasyonlarına ara verirken, Ermenistan güçleri ise Ağdam bölgesinde bulunan sivil yerleşim birimlerini hedef alarak ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan’a ait saldırı pozisyonundaki uçaksavar füze sistemlerinin imha edildiğini açıkladı. Bakanlık, imha edilen füze sistemlerine ait görüntüleri de paylaştı.

Haber Merkezi İHA
Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait saldırı pozisyonundaki uçaksavar füze sistemlerini imha etti.
Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait saldırı pozisyonundaki uçaksavar füze sistemlerini imha etti.

Azerbaycan, 27 Eylül’de Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlara Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılan toplantı sonrası çıkan ateşkes kararı ile ara verirken, Ermenistan ateşkes kurallarını ihlal etmeye devam ediyor.

UÇAKSAVAR FÜZE SİSTEMİ VURULDU

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı pozisyonunda bulunan Ermenistan’a ait uçaksavar füze sistemlerinin yok edildiği duyuruldu.

Bakanlık, imha edilen füze sistemlerine ait görüntüleri paylaştı.

Azerbaycan ordusu, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'ın uçaksavar sistemlerini havaya uçurdu
OYNAT 00:29
Azerbaycan ordusu, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'ın uçaksavar sistemlerini havaya uçurdu
Azerbaycan ordusunun, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha ettiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, zırhlı araçların nokta atışıyla tek tek imha edildiği görülüyor.


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