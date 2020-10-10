Ermenistan ateşkesi deldi Azerbaycan ordusu affetmedi: SİHA'lar tek tek yok etti

Azerbaycan ordusu adım adım zafere ilerliyor: Ermenistan ordusu darmadağın

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için başlattığı harekat ikinci haftasına girdi. Azerbaycan ordusu birden çok cephede hızlı ilerleme kaydederken, Ermenistan ağır kayıplar verdi. Batı ve Rusya'nın askeri ve siyasi desteğini arkasına alamayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, büyük bir krizle karşı karşıya kaldı. Dağlık Karabağ konusunda tavizler verebileceğini açıklayan Ermenistan'a Azerbaycan, 'İşgal ettiğiniz topraklardan derhal çekilin' yanıtını verdi. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtarmak için harekata devam ediyor. Tahkimatları yerle bir olan Ermenistan önümüzdeki günlerde 'teslim bayrağını' çekebilir.

