Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışmalar sürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınırda Ermenistan güçleri ile çatışma çıktığını duyurdu. Ermenistan ordusunun açtığı ateşte bir Azerbaycan askerinin başından yaralandığı kaydedilirken, Ermenistan basınında çıkan haberlerde ise çatışmada 3 Ermenistan askerinin yaralandığı kaydedildi.