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Dünya Ermenistan Başbakanı Paşinyana ikinci şok Yerine geçecek ismi seçtiler
ASYA

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a yeni şok: Yerine geçecek ismi seçtiler! ​

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a ikinci şok: Yerine geçecek ismi seçtiler!

Azerbaycan ile girdiği 44 günlük savaşın ardından işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alan Ermenistan'da sular durulmuyor. Tarihi yenilginin sorumlusu olarak gösterilen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifası beklenirken, muhalefet partileri ise harekete geçerek başbakanlığa yeni bir ortak aday gösterdi. Vazgen Manukyan'ın parlamento tarafından başbakan adayı olarak seçilmesi halinde erken seçim çağrısı yapılması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da 6 hafta süren çatışmalardan mağlubiyet ile ayrılmasının ardından muhaliflerin ve protestocuların çağrılarına cevap vermeyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a karşı muhalefet partileri harekete geçti.

BAŞBAKANLIĞA YENİ ADAY

Ermenistan'daki 17 muhalefet partisi Vazgen Manukyan'ı başbakanlığa aday gösterdi. Karar muhalefet liderlerinin bir toplantısında verildi,

Milletvekillerine göre, Başbakan Nicole Pashkina'nın istifasının gerekliliği konusunda mecliste fikir birliği var.

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Manukyan parlamento tarafından başbakan seçilirse erken seçim çağrısı yapması bekleniyor.

1990-93'te Ermenistan Başbakanı ve Savunma Bakanı olarak görev yapan Vazgen Manukyan, 1996 yılında da cumhurbaşkanlığına aday olmuştu.

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