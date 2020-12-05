Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a yeni şok: Yerine geçecek ismi seçtiler! ​ Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a ikinci şok: Yerine geçecek ismi seçtiler! Azerbaycan ile girdiği 44 günlük savaşın ardından işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alan Ermenistan'da sular durulmuyor. Tarihi yenilginin sorumlusu olarak gösterilen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifası beklenirken, muhalefet partileri ise harekete geçerek başbakanlığa yeni bir ortak aday gösterdi. Vazgen Manukyan'ın parlamento tarafından başbakan adayı olarak seçilmesi halinde erken seçim çağrısı yapılması bekleniyor.

Haber Merkezi 05 Aralık 2020, 07:11 Son Güncelleme: 05 Aralık 2020, 07:38 Yeni Şafak