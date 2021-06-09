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Paşinyan'dan Azerbaycan’a ilginç çağrı: Oğluma karşı tüm Ermeni esirleri geri ver

Ermenistan’daki parlamento seçimleri öncesinde mitingler düzenleyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan Azerbaycan’a ilginç bir çağrı geldi. Oğluna karşı tüm Ermeni esirlerin geri iade edilmesi çağrısında bulunan Paşinyan, ara bulucu olarak ise Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ı işaret etti. Paşinyan'ın açıklamalarına tepki gösteren muhalefetten ise ''Oğlunu alay konusu etme ve çocukları siyasete bulaştırma" çağrısı geldi.

Haber Merkezi İHA
Ermenistan Başbakanı Paşinyandan Azerbaycan’a ilginç çağrı: Oğluma karşı tüm Ermeni esirleri geri ver
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Dağlık Karabağ’da, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan’ın siyasetinde krizler ortaya çıktıktan sonra Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan muhalefetin çağrısı sonrasında önümüzdeki 20 Haziran tarihi için erken parlamento seçimleri ilan etti.

Bu kapsamda Ermenistan’ın Aragotsotn Bölgesi’ne seçim çalışmaları için giden Paşinyan, Aparan şehrinde bir miting gerçekleştirdi.

Seçimlerin genelinde ekonomi ve pandemi sorunlarının çözümüne dair vaatlerde bulunan Paşinyan aynı zamanda Dağlık Karabağ’da yaşanan süreçle ilgili sık sık farklı ifadeler kullanmaya devam ediyor.

OĞLUNA KARŞI ERMENİ ESİRLERİ İSTEDİ

Ermenistan Eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın daha önce Paşinyan’a çağrıda bulunarak, "Oğlunu ver, 20-25 Ermeni esiri Azerbaycan’dan geri al" çağrısına karşılık Paşinyan, Azerbaycan’a da bu yönde çağrıda bulunarak, "Diyorum ki kabul ediyorum ve Aliyev’e oğlumu tüm esirlerle değiştirme çağrısı yapıyorum. Resmi olarak ilan ediyorum, oğlumu tüm mahkumlara karşılık veriyorum" dedi.

Açıklamasının devamında Ermenistan’ın 2 eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ve Robert Koçaryan’a da ağır ithamlarda bulunarak seslenen Paşinyan, "İnsan ticaretinde uzman olan bu ikiliye bu konuda müzakere yapma yetkisi veriyorum. Aliyev’e ve Kızıl Haç’a ve herkese resmi olarak ilan ediyorum" şeklinde konuştu.

ERMENİSTAN MUHALEFETİ: OĞLUNU BU İŞE KARIŞTIRMA

Ermenistan’da 22 parti ve 4 ittifak olmak üzere toplam 26 siyasi kanat seçimlere katılırken seçim yarışında başı çeken 2 siyasi tarafın iktidardaki Nikol Paşinyan’ın yönettiği ‘Sivil Sözleşme’ Partisi ile Ermenistan’ın ikinci Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın yönettiği muhalif Hayastan ‘Ermenistan’ ittifakının olması bekleniyor. Propaganda süreçlerinin yeni başladığı ülkede Paşinyan’ın rakiplerine karşı kullandığı sert dil tartışmalara yol açarken, Azerbaycan’a oğluna karşı tüm Ermeni esirleri istemesi bu tartışmaları zirveye çıkardı. Hayastan ittifakı’nın yüksek kurul üyesi ve ittifak sözcülerinden Ishkhan Saghatelyan, Paşinyan’ı "şebeklik yapmakla" suçlayarak, "Bu adam şebekliklerine devam ediyor. Eğer erkeksen oğlunu alay konusu etme ve çocukları siyasete bulaştırma" ifadelerini kullandı.

PAŞİNYAN^'A 24 SAAT SÜRE

Öte yandan mitinginde Ermenistan’ın eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ı önceki seçimlere hile karıştırmakla suçlayan Paşinyan’a, Sarkisyan’dan aynı gün cevap geldi.

Paşinyan’ın önceki yıllarda da aynı iddialarda bulunduğunu hatırlatan Sarkisyan, "O dönemler devlet adamlığım gereği cevap vermedim. Artık bir konumum yok. Ona 24 saat süre veriyorum. Söylediklerini ispatlamazsa onunla ve ailesiyle ilgili bazı gerçekleri ortaya dökeceğim" dedi.

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