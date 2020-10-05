Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Ermenistan Başbakanı Paşinyandan seferberlik çağrısı Terhis edilen askerler tekrar göreve dönmeli
ASYA

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan seferberlik çağrısı: Terhis edilen askerler tekrar göreve dönmeli

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan seferberlik çağrısı geldi. Paşinyan, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan ordusu için gönüllü askerlik çağrısı yaptı. Paşinyan terhis edilen askerleri tekrar göreve çağırırken "Bu bir ölüm-kalım savaşı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Nikol Paşinyan
Nikol Paşinyan

Ermenistan-Azerbaycan hattında çatışmalar devam ederken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan yeni açıklamalar geldi.

Facebook'ta yaptığı canlı yayında konuşan Paşinyan ülke genelinde seferberlik ilan etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a rest çekti: Bekleyecek vaktimiz yok
DÜNYA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a rest çekti: Bekleyecek vaktimiz yok

GÖNÜLLÜ ASKER ÇAĞRISI

Ermenistan-Azerbaycan hattında çatışmalar sürerken Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan seferberlik çağrısı geldi.

Paşinyan Merkel'e yalvardı: Türkiye hiç olmadığı kadar aktif lütfen durdurun
DÜNYA
Paşinyan Merkel'e yalvardı: Türkiye hiç olmadığı kadar aktif lütfen durdurun

"ÖLÜM KALIM SAVAŞI"

Paşinyan son bir yıl içinde terhis edilen askerleri yeniden hizmete çağırdı. Yaptığı konuşmada gönüllü askerlere ihtiyaçları olduğunu söyleyen Paşinyan "Bu bir ölüm kalım savaşıdır" dedi. Paşinyan konuşmasında iki ülke arasındaki çatışmaları "Hayatımızı belirleyecek bir savaş" olarak niteledi.

Paşinyan geçen yıl terhis edilenlerin sayısının yaklaşık 10 bin kişi olduğunu ve bunlardan en az yarısının gönüllü olması durumunda düşmanın yenileceğini söyledi.


Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan itiraf: Aynı teknolojik kapasiteye sahip olmayabiliriz
DÜNYA
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan itiraf: Aynı teknolojik kapasiteye sahip olmayabiliriz
Abone Ol Google News
Ermenistan ordusu bırakıp kaçtı

Ermenistan ordusu bırakıp kaçtı

​Azerbaycan ordusu hız kesmeden ilerliyor.
Bademcik ameliyatı canından etti

Bademcik ameliyatı canından etti

Minik Kaan için utanmadan ailesine 'durumu iyiye gidiyor' dendi...
Bunu biz hazmedemeyiz!

Bunu biz hazmedemeyiz!

Ersin Tatar, ​KKTC'deki tarihi seçimler öncesi TVNET'e konuştu.

Tarih asla hafızasından silmeyecek

Tarih asla hafızasından silmeyecek

Sevil Nuriyeva yaşanan süreci tüm detaylarıyla anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.