Dünya Ermenistan Başbakanı Paşinyandan Türkiye açıklaması Diyaloga hazırız
ASYA

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Türkiye açıklaması: Diyaloga hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkileri normalleştirme olasılığını gördüklerini belirterek “Türkiye ile ilişkileri normalleştirme, kara ve tren yolu ulaşımını tekrar hayata geçirmeyi istişare etmeye hazırız.” dedi.

Haber Merkezi AA
Ermenistan Başbakanı Paşinyandan Türkiye açıklaması: Diyaloga hazırız
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Erivan’da gündemdeki konulara ilişkin hükümet toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik açıklamalar yaptığını belirten Paşinyan, “Bu açıklamalarda Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkileri normalleştirme olasılığını görüyoruz. Türkiye ile ilişkileri normalleştirme, kara ve tren yolu ulaşımını tekrar hayata geçirmeyi istişare etmeye hazırız. Böyle bir görüşmeye hazırız ve bunu daha da genişletebiliriz.” diye konuştu.

"Rusya yardımcı olmaya hazır"

Paşinyan, söz konusu istişarelerle bölge bağlantılarının tüm yönlerde sağlanabileceğini anlatarak “Rusya bu konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu beyan etti. Avrupa Birliği, özellikle Fransa ve ABD de bu süreçle ilgileniyor. Hindistan ve Çin’in de bölgedeki ulaşımın tekrar hayata geçmesine yönelik yaklaşımları belli.” ifadelerini kullandı,

  • Ayrıca Paşinyan, bölgede kuzeyden güneye ulaşım koridoruna yönelik planların da İran ve Gürcistan’la yapılan görüşmelerde özel bir yer tuttuğunu sözlerine ekledi.

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