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Dünya Ermenistan Cumhurbaşkanı Karabağ anlaşmasını medyadan öğrenmiş
ASYA

Ermenistan Cumhurbaşkanı Karabağ anlaşmasını medyadan öğrenmiş

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Karabağ'daki savaşın sona ermesine ilişkin anlaşma konusunda kendisinin bilgilendirilmediğini ve gelişmeyi medyadan öğrendiğini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmişti. Paşinyan, Azerbaycan ve Rusya devlet başkanlarıyla, ‘son derece acı verici’ olarak ifade ettiği bir bildiri imzaladıklarını duyurmuştu.

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"Anlaşmayı basından öğrendim"

Gelişmelere ilişkin Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’dan bir açıklama geldi. OXU sitesinin haberine göre, konuyla ilgili herhangi bir tartışma, istişare ve görüşmeye katılmadığını belirten Sarkisyan, anlaşmayı medyadan öğrendiğini söyledi.

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"Karar alınmadan istişare yapılmalıydı"

Sarkisyan, bölgedeki durumun ulusal öneme sahip olduğunu kaydederek, “Kapsamlı istişareler ve tartışmalar sonucunda herhangi bir karar alınmalıydı” dedi.

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Dağlık Karabağ'da, Ermenistan'ın savaşı kaybettiğinin ilanının ardından Erivan'da bazı gruplar hükümet binasını bastı. Burada toplanan grup polisler tarafından engellenmeye çalışılırken protestocular hükümet binasının kapılarını kırdı. Hala gerilimin devam ettiği Erivan'da protestocuların sayıları giderek artarken bölgeye ek polis kuvvetleri sevk edilmeye devam ediliyor. Rus haber ajansları hükümet binası önünden silah seslerinin yayıldığını duyurdu.


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