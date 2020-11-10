Ermenistan Cumhurbaşkanı Karabağ anlaşmasını medyadan öğrenmiş

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmişti. Paşinyan, Azerbaycan ve Rusya devlet başkanlarıyla, ‘son derece acı verici’ olarak ifade ettiği bir bildiri imzaladıklarını duyurmuştu.

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"Anlaşmayı basından öğrendim"

Gelişmelere ilişkin Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’dan bir açıklama geldi. OXU sitesinin haberine göre, konuyla ilgili herhangi bir tartışma, istişare ve görüşmeye katılmadığını belirten Sarkisyan, anlaşmayı medyadan öğrendiğini söyledi.

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"Karar alınmadan istişare yapılmalıydı"

Sarkisyan, bölgedeki durumun ulusal öneme sahip olduğunu kaydederek, “Kapsamlı istişareler ve tartışmalar sonucunda herhangi bir karar alınmalıydı” dedi.