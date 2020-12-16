Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan: Ateşkes anlaşmasına uymak zorundayız

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ulusal Meclis'te Dağlık Karabağ sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan ile geçen hafta Paris’te görüştüğünü anımsatan Le Drian, şu ifadeleri kullandı:
- "Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan, Fransa'nın ve Cumhurbaşkanının eylemleri nedeniyle bize teşekkür etti. 9 Kasım'da imzaladıkları ateşkes anlaşmasına uyulması gerektiğini söyledi. (Dağlık Karabağ bölgesinde) durumun istikrara kavuşması için katkıda bulunması ve Minsk Grubu eş başkanı kalması konularında Fransa'ya güvendiğini belirtti."
Fransa Ermenistan'a 2 yardım uçağı gönderecek
Noel öncesinde Ermenistan'a 2 yardım uçağının ulaşacağını dile getiren Le Drian, Minsk Grubu'nun temsilcilerinin görüşmelerde bulunmak üzere Ermenistan'da olduğunu kaydetti.