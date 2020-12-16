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Dünya Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan Ateşkes anlaşmasına uymak zorundayız
ASYA

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan: Ateşkes anlaşmasına uymak zorundayız

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, geçtiğimiz hafta Paris'te görüştüğü Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan'ın, kendisine Azerbaycan ile imzaladıkları ateşkes anlaşmasına uyulması gerektiğini söylediğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ulusal Meclis'te Dağlık Karabağ sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan ile geçen hafta Paris’te görüştüğünü anımsatan Le Drian, şu ifadeleri kullandı:

  • "Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan, Fransa'nın ve Cumhurbaşkanının eylemleri nedeniyle bize teşekkür etti. 9 Kasım'da imzaladıkları ateşkes anlaşmasına uyulması gerektiğini söyledi. (Dağlık Karabağ bölgesinde) durumun istikrara kavuşması için katkıda bulunması ve Minsk Grubu eş başkanı kalması konularında Fransa'ya güvendiğini belirtti."

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Noel öncesinde Ermenistan'a 2 yardım uçağının ulaşacağını dile getiren Le Drian, Minsk Grubu'nun temsilcilerinin görüşmelerde bulunmak üzere Ermenistan'da olduğunu kaydetti.

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