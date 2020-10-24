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Dünya Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan CNN yayınında rezil oldu
ASYA

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan CNN yayınında rezil oldu

Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, CNN'e verdiği röportajda zor anlar yaşadı. CNN muhabirinin Paşinyan'ın ırkçı söylemlerini, BM'nin Ermenistan'ın Karabağ'dan çekilmesi için aldığı kararları ve Erivan yönetiminin ateşkes ihlallerini hatırlatması üzerine Mnatsakanyan, söyleyecek bir şey bulamadı.

Haber Merkezi DHA
​Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan
​Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan

Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, CNN'e konuştu. Gazeteci Kristin Amanpour’un sorularını yanıtlayan Mnatsakanyan, zor anlar yaşadı.

Söyleyecek söz bulamadı

Ateşkesi defalarca ihlal eden Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı, görüşme sırasında ülkesinin saldırganlığını haklı çıkarmak için çabaladı. Ancak gazeteci Kristin Amanpour, Mnatsakanyan'a işgalci güçlerin Azerbaycan topraklarından derhal çekilmesi çağrısında bulunan 4 BM Güvenlik Konseyi kararını defalarca hatırlattı. Mnatsakanyan, sunucunun bu sözleri karşısında söyleyecek bir şey bulamadı.

"Sizin politikanız bu mudur?"

Karabağ'ın bağımsız bir bölge olduğunu iddia eden Mnatsakanyan, Ermenistan'ın bunu savunduğu ifade etti. Gazeteci Amanpour, Mnatsakanyan'a Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın milliyetçi ve "Karabağ Ermenistan'dır" gibi kışkırtıcı açıklamalarını sorarak, "Sayın Dışişleri Bakanı sizin politikanız bu mudur?" dedi.

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