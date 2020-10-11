Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı: 11 ölü, 35 yaralı

Ermenistan ordusunun birliklerinin insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehri olan Gence’de sivil yerleşim birimlerine füzeli saldırı gerçekleştirdi.

Füzenin evlerin bulunduğu alana düşmesi sonucunda evler, araçlar büyük hasar alırken bazı evler ise tamamen enkaza döndü. Resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre saldırıda 11 kişi hayatını kaybederken 35 kişi de yaralandı.

FOTOĞRAF 35 Ermenistan ordusunun birliklerinin insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehri olan Gence’de sivil yerleşim birimlerine füzeli saldırı gerçekleştirdi. Füzenin evlerin bulunduğu alana düşmesi sonucunda evler, araçlar büyük hasar alırken bazı evler ise tamamen enkaza döndü. Resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre saldırıda 7 kişi hayatını kaybederken 33 kişi de yaralandı. Saldırıda eşini kaybeden Rahib Halilov,”İki oğlum var ikisi de cephede savaşıyor. Biri Murov’da, diğeri ise Gedebey’de. Gece füze nasıl geldiyse beni aynadan dışarı fırlattı. Onun için sağ kaldım... Gece saat ikiydi patlamanın şiddetiyle beni camdan dışarı fırlattı. Eniştem ağır yaralandı, eşim ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Eşimi enkazdan güçlükle çıkardılar. Şarapnel başına isabet etmişti” diye konuştu. Bölgede sadece sivillerin yaşadığı belirten Halilov,”Bazı komşularımızda hayatını kaybetti. Bazıları ise hala enkaz altında. Kurtarma çalışmaları devam ediyor” dedi. Saldırıda ölen ve yaralanan sivillerin olduğu belirtilirken görevliler tarafından enkaz altına kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı: 7 ölü, 33 yaralı Ermenistan birlikleri insani ateşkesi ihlal ederek Gence şehrine füzeyle saldırdı. Resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre saldırıda 7 kişi hayatını kaybederken 33 kişi de yaralandı. BiP'te paylaş

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"İKİ OĞLUM VAR İKİSİ DE CEPHEDE SAVAŞIYOR"

Saldırıda eşini kaybeden Rahib Halilov, ”İki oğlum var ikisi de cephede savaşıyor. Biri Murov’da, diğeri ise Gedebey’de. Gece füze nasıl geldiyse beni aynadan dışarı fırlattı. Onun için sağ kaldım. Gece saat ikiydi patlamanın şiddetiyle beni camdan dışarı fırlattı. Eniştem ağır yaralandı, eşim ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Eşimi enkazdan güçlükle çıkardılar. Şarapnel başına isabet etmişti” diye konuştu.

İHA Saldırıda eşini kaybeden Rahib Halilov'un iki oğlu da cephede savaşıyor.

BÖLGEDE SADECE SİVİLLER YAŞIYOR

Bölgede sadece sivillerin yaşadığı belirten Halilov, ”Bazı komşularımızda hayatını kaybetti. Bazıları ise hala enkaz altında. Kurtarma çalışmaları devam ediyor” dedi.

Saldırıda ölen ve yaralanan sivillerin olduğu belirtilirken görevliler tarafından enkaz altına kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

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OYNAT 00:36 Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan Ermenistan askerlerine yalvardı: Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız Ermenistan ordusu, yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen sivil yerleşim yerlerine saldırmaya devam ediyor. Gazeteci Ceyhun Aşirov'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan'ın Hadrut bölgesinden kaçan, savaşmak istemeyen Ermenistan askerlerine yalvararak, 'Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız' dediği görülüyor. BiP'te paylaş

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