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Dünya Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı
ASYA

Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı: 5 ölü, 28 yaralı

Ermenistan birlikleri insani ateşkesi ihlal ederek Gence şehrine füzeyle saldırdı. Resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken 28 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Ermenistan, sivillerin yaşadığı Gence bölgesine saldırdı.
Ermenistan, sivillerin yaşadığı Gence bölgesine saldırdı.

Ermenistan ordusunun birliklerinin insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehri olan Gence’de sivil yerleşim birimlerine füzeli saldırı gerçekleştirdi.

Füzenin evlerin bulunduğu alana düşmesi sonucunda evler, araçlar büyük hasar alırken bazı evler ise tamamen enkaza döndü. Resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken 28 kişi de yaralandı.

Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı: 5 ölü, 28 yaralı
FOTOĞRAF 35
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Ermenistan ordusunun birliklerinin insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehri olan Gence’de sivil yerleşim birimlerine füzeli saldırı gerçekleştirdi.
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Füzenin evlerin bulunduğu alana düşmesi sonucunda evler, araçlar büyük hasar alırken bazı evler ise tamamen enkaza döndü.
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Resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken 28 kişi de yaralandı.
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Saldırıda eşini kaybeden Rahib Halilov,”İki oğlum var ikisi de cephede savaşıyor. Biri Murov’da, diğeri ise Gedebey’de. Gece füze nasıl geldiyse beni aynadan dışarı fırlattı. Onun için sağ kaldım...
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Gece saat ikiydi patlamanın şiddetiyle beni camdan dışarı fırlattı. Eniştem ağır yaralandı, eşim ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Eşimi enkazdan güçlükle çıkardılar. Şarapnel başına isabet etmişti” diye konuştu.
Title
Bölgede sadece sivillerin yaşadığı belirten Halilov,”Bazı komşularımızda hayatını kaybetti. Bazıları ise hala enkaz altında. Kurtarma çalışmaları devam ediyor” dedi.
Title
Saldırıda ölen ve yaralanan sivillerin olduğu belirtilirken görevliler tarafından enkaz altına kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.
Title
Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı
Title
Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı
Title
Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı
Title
Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı
Title
Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı
Title
Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı
Title
Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı
Title
Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı
Title
Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı
Title
Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı
Title
Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı
Title
Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı
Title
Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı
Title
Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı
Title
Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı
Title
Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı
Title
Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı
Title
Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı
Title
Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı
Title
Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı
Title
Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı
Title
Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı
Title
Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı
Title
Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı
Title
Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı
Title
Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı
Title
Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı
Title
Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı
Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı: 5 ölü, 28 yaralı
Ermenistan birlikleri insani ateşkesi ihlal ederek Gence şehrine füzeyle saldırdı. Resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken 28 kişi de yaralandı.


"İKİ OĞLUM VAR İKİSİ DE CEPHEDE SAVAŞIYOR"

Saldırıda eşini kaybeden Rahib Halilov, ”İki oğlum var ikisi de cephede savaşıyor. Biri Murov’da, diğeri ise Gedebey’de. Gece füze nasıl geldiyse beni aynadan dışarı fırlattı. Onun için sağ kaldım. Gece saat ikiydi patlamanın şiddetiyle beni camdan dışarı fırlattı. Eniştem ağır yaralandı, eşim ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Eşimi enkazdan güçlükle çıkardılar. Şarapnel başına isabet etmişti” diye konuştu.

İHA
Saldırıda eşini kaybeden Rahib Halilov'un iki oğlu da cephede savaşıyor.

BÖLGEDE SADECE SİVİLLER YAŞIYOR

Bölgede sadece sivillerin yaşadığı belirten Halilov, ”Bazı komşularımızda hayatını kaybetti. Bazıları ise hala enkaz altında. Kurtarma çalışmaları devam ediyor” dedi.

Saldırıda ölen ve yaralanan sivillerin olduğu belirtilirken görevliler tarafından enkaz altına kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

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